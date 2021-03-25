Минобороны сформирует новый полк ВДВ в Крыму

«В рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развёртывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове, к концу года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии», — приводит пресс-служба министерства слова Шойгу.