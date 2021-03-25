Минобороны сформирует новый полк ВДВ в Крыму
56-я бригада Воздушно-десантных войск (ВДВ) до конца года станет десантно-штурмовым полком с дислокацией в крымской Феодосии, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства.
«В рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развёртывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове, к концу года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии», — приводит пресс-служба министерства слова Шойгу.
Ранее сообщалось, что в период с 15 по 27 марта около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ примут участие в учениях на полигоне «Осиповичский» в Минской области Белоруссии.
Военные отработают совместные специальные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью.