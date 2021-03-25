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Минобороны сформирует новый полк ВДВ в Крыму

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56-я бригада Воздушно-десантных войск (ВДВ) до конца года станет десантно-штурмовым полком с дислокацией в крымской Феодосии, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства.

«В рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развёртывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове, к концу года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии», — приводит пресс-служба министерства слова Шойгу.

Ранее сообщалось, что в период с 15 по 27 марта около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ примут участие в учениях на полигоне «Осиповичский» в Минской области Белоруссии.

Военные отработают совместные специальные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью.

Ранее по теме: Россия и Белоруссия проведут в марте совместные учения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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