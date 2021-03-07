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Россия и Белоруссия проведут в марте совместные учения

Ведомости

Вооруженные силы России и Белоруссии проведут в марте совместные учения, сообщила пресс-служба Минобороны России.

На российской территории учения, посвященные миротворческой тематике, пройдут в период с 9 по 20 марта на полигоне «Поливно» в Ульяновской области. В них примут участие свыше 400 военнослужащих и около 100 единиц техники Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, а также около 80 военнослужащих сил спецопераций ВС Белоруссии. Кроме того будут задействованы два ударных вертолета Ми-24 и шесть транспортно-боевых вертолета Ми-8АМТШ ЦВО.

В период с 15 по 27 марта около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ примут участие в учениях на полигоне «Осиповичский» в Минской области Белоруссии. Военные отработают совместные специальные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью.

Ранее по теме: Россия и Белоруссия создадут три центра совместной подготовки военных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных