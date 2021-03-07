Россия и Белоруссия проведут в марте совместные учения
Вооруженные силы России и Белоруссии проведут в марте совместные учения, сообщила пресс-служба Минобороны России.
На российской территории учения, посвященные миротворческой тематике, пройдут в период с 9 по 20 марта на полигоне «Поливно» в Ульяновской области. В них примут участие свыше 400 военнослужащих и около 100 единиц техники Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, а также около 80 военнослужащих сил спецопераций ВС Белоруссии. Кроме того будут задействованы два ударных вертолета Ми-24 и шесть транспортно-боевых вертолета Ми-8АМТШ ЦВО.
В период с 15 по 27 марта около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ примут участие в учениях на полигоне «Осиповичский» в Минской области Белоруссии. Военные отработают совместные специальные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью.