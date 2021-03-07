Россия и Белоруссия проведут в марте совместные учения

На российской территории учения, посвященные миротворческой тематике, пройдут в период с 9 по 20 марта на полигоне «Поливно» в Ульяновской области. В них примут участие свыше 400 военнослужащих и около 100 единиц техники Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, а также около 80 военнослужащих сил спецопераций ВС Белоруссии. Кроме того будут задействованы два ударных вертолета Ми-24 и шесть транспортно-боевых вертолета Ми-8АМТШ ЦВО.