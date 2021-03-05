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Россия и Белоруссия создадут три центра совместной подготовки военных

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Россия и Белоруссия договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. 

Министры обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин провели встречу в Москве, в ходе которой была достигнута соответствующая договоренность.

В сообщении отмечается, что два центра будут дислоцированы в России на территории Нижегородской и Калининградской областей, еще один будет расположен в Гродненской области на северо-западе Белоруссии.

По словам Шойгу, крупнейшим совместным учением в 2021 г. станет «Запад-2021». Кроме того, запланированы совместные мероприятия в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также Содружества независимых государств (СНГ).

Шойгу уточнил, что на проведение некоторых конкурсов игр на своей территории претендуют несколько стран, а количество государств, которые хотят принять участие в играх, растет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных