Россия и Белоруссия создадут три центра совместной подготовки военных
Россия и Белоруссия договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Министры обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин провели встречу в Москве, в ходе которой была достигнута соответствующая договоренность.
В сообщении отмечается, что два центра будут дислоцированы в России на территории Нижегородской и Калининградской областей, еще один будет расположен в Гродненской области на северо-западе Белоруссии.
По словам Шойгу, крупнейшим совместным учением в 2021 г. станет «Запад-2021». Кроме того, запланированы совместные мероприятия в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также Содружества независимых государств (СНГ).
Шойгу уточнил, что на проведение некоторых конкурсов игр на своей территории претендуют несколько стран, а количество государств, которые хотят принять участие в играх, растет.