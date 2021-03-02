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Лукашенко не исключил покупку военных самолетов у России

Ведомости

Белоруссия может направить остаток российского госкредита на строительство БелАЭС на закупку у России новых военных самолетов. Об этом сказал президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере.

По словам главы республики, сэкономить на строительстве БелАЭС удалось благодаря более низкой стоимости строительных услуг, удобной логистике для доставки комплектующих по сравнению со строительством АЭС по российским технологиям в других странах.

«Если это не напряг для экономики России, мы будем использовать остаток этого кредита, в том числе и на военные нужды. Может быть, и на закупку самолетов и более современной техники», — сказал Лукашенко, слова которого передает пресс-служба президента Белоруссии. 

Отторжения такому предложению с российской стороны не было, отметил он, рассказывая об итогах встречи 22 февраля с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

2 февраля Минэнерго Белоруссии сообщил о выработке первым блоком БелАЭС первого млрд киловатт-часов электроэнергии. С вводом двух энергоблоков станции в промышленную эксплуатацию выработка электроэнергии составит порядка 18 млрд кВтч в год. Новая станция, как отметили в ведомстве, обеспечит около 40% внутренних потребностей в электроэнергии и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 млрд куб. м природного газа.

Ранее по теме: Лукашенко предложил разместить в Белоруссии самолеты ВВС России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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