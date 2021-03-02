Лукашенко не исключил покупку военных самолетов у России
Белоруссия может направить остаток российского госкредита на строительство БелАЭС на закупку у России новых военных самолетов. Об этом сказал президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере.
По словам главы республики, сэкономить на строительстве БелАЭС удалось благодаря более низкой стоимости строительных услуг, удобной логистике для доставки комплектующих по сравнению со строительством АЭС по российским технологиям в других странах.
«Если это не напряг для экономики России, мы будем использовать остаток этого кредита, в том числе и на военные нужды. Может быть, и на закупку самолетов и более современной техники», — сказал Лукашенко, слова которого передает пресс-служба президента Белоруссии.
Отторжения такому предложению с российской стороны не было, отметил он, рассказывая об итогах встречи 22 февраля с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.
2 февраля Минэнерго Белоруссии сообщил о выработке первым блоком БелАЭС первого млрд киловатт-часов электроэнергии. С вводом двух энергоблоков станции в промышленную эксплуатацию выработка электроэнергии составит порядка 18 млрд кВтч в год. Новая станция, как отметили в ведомстве, обеспечит около 40% внутренних потребностей в электроэнергии и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 млрд куб. м природного газа.