Лукашенко предложил разместить в Белоруссии самолеты ВВС России

«Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить», — сказал Лукашенко. Он отметил, что прецедент совместного использования российских самолетов уже был в 2014 г., когда они прибыли в страну на боевое дежурство во время чемпионата мира по хоккею.