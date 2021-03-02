Лукашенко предложил разместить в Белоруссии самолеты ВВС России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил разместить самолеты ВВС России на белорусских авиабазах для совместного использования российскими и белорусскими военными. Об этом сообщает «БелТА».
«Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить», — сказал Лукашенко. Он отметил, что прецедент совместного использования российских самолетов уже был в 2014 г., когда они прибыли в страну на боевое дежурство во время чемпионата мира по хоккею.
«Если они (российские самолеты. — прим. ред.) смогут базироваться на наших базах и наши ребята будут летать вместе с россиянами, естественно, надо просить тогда и вооружение к этим самолетам. И притом самое современное оружие должно быть», — подчеркнул Лукашенко, отметив, что речь не идет о ядерном оружии.
«Должен сказать, что отторжения у президента России я не нашел», — пояснил белорусский лидер реакцию Владимира Путина на эту идею. Какие модели российских самолетов и с каким вооружением хотелось бы видеть Минску на своих аэродромах, Лукашенко не уточнил.
Ранее сегодня Министерства обороны России и Белоруссии впервые в истории подписали программу стратегического партнерства на пять лет. «Эта программа позволит четко выстраивать перспективу и развивать наше сотрудничество с Российской Федерацией», — сообщили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства, не уточнив деталей программы.
В апреле 2014 г. глава Минобороны России Сергей Шойгу анонсировал создание в Белоруссии полноценной российской авиабазы в составе авиаполка в обмен на передачу Минску четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-300. Но в 2015 г. Лукашенко опроверг ведение переговоров по этому поводу, допустив переброску войск в Белоруссию только в случае агрессии со стороны третьей стороны. В сентябре 2020 г. Кремль, комментируя визит главы Минобороны Белоруссии Виктора Хренина в Москву на совещание в рамках СНГ, подтвердил, что вопрос авиабазы с Минском не обсуждается.
Сейчас на территории Белоруссии находятся две военные базы России, которые, как неоднократно заявляли в Кремле, де-факто базами не являются, а представляют собой военные объекты. Это 43-й узел дальней связи российского ВМФ «Вилейка» и РЛС предупреждения о ракетном нападении «Барановичи» («Ганцевичи»). Согласно договору от января 1995 г., Москва получила право в течение 25 лет пользоваться этими объектами безвозмездно в обмен на скидки на энергоносители и бесплатное обучение белорусских военных в России.