В Египте назвали причину столкновения двух поездов
Два поезда столкнулись сегодня в Египте недалеко от города Тахта из-за того, что в одном из них неизвестные лица привели в действие стоп-кран, сообщает Reuters со ссылкой на Управление железных дорог страны.
По словам собеседников агентства, из-за срабатывания механизма один из поездов затормозил, а второй врезался в него сзади. На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются. На фотографиях местных СМИ видны сошедшие с рельсов вагоны, некоторые из которых сильно повреждены.
«Поезда столкнулись на не очень высокой скорости, в результате чего два вагона были разрушены, а третий перевернулся», — заявили Reuters в Службе безопасности Египта.
По данным местного Министерства здравоохранения, на представителей которого ссылается агентство, из-за столкновения поездов погибли 32 человека. Еще 84 пассажира получили ранения.