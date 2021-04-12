На «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге произошел пожар
В здании «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге начался пожар, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по городу. Ему присвоен высший ранг из-за большой площади возгорания.
«В кирпичном, 6-и этажном, нежилом, размерами 35х150 метров здании происходит горение 4-х этажей по всей площади, произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий», — сказано в сообщении.
Согласно официальному сообщению МЧС, сведения о пострадавших сейчас уточняются. В то же время «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства передали, что из здания эвакуированы 40 человек, двое из которых госпитализированы.
В то же время со ссылкой на источник в экстренных службах агентство заявило о смерти одного пожарного, задействованного в тушении здания. Отмечается, что он был командиром отделения пожарно-спасательной части.
По последним данным МЧС, в тушении «Невской мануфактуры» задействованы более 200 человек и свыше 40 единиц техники.