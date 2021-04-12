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На «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге произошел пожар

Ведомости

В здании «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге начался пожар, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по городу. Ему присвоен высший ранг из-за большой площади возгорания.

«В кирпичном, 6-и этажном, нежилом, размерами 35х150 метров здании происходит горение 4-х этажей по всей площади, произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий», — сказано в сообщении.

Согласно официальному сообщению МЧС, сведения о пострадавших сейчас уточняются. В то же время «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства передали, что из здания эвакуированы 40 человек, двое из которых госпитализированы.

В то же время со ссылкой на источник в экстренных службах агентство заявило о смерти одного пожарного, задействованного в тушении здания. Отмечается, что он был командиром отделения пожарно-спасательной части.

По последним данным МЧС, в тушении «Невской мануфактуры» задействованы более 200 человек и свыше 40 единиц техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных