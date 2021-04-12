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СКР начал проверку после пожара на «Невской мануфактуре»

Ведомости

Следователи начали проверку по факту пожара в здании «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по городу.

«По данному факту следственным отделом по Невскому району главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу организована и проводится доследственная проверка», – говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре на фабрике «Невская мануфактура», расположенном в доме №50 по Октябрьской набережной, поступило днем 12 апреля. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. После локализации пожара начнется осмотр фабрики и выяснение всех обстоятельств произошедшего. Проверку по факту пожара также начала прокуратура Невского района Санкт-Петербурга. После завершения всех проверочных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее пресс-служба главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу сообщила, что пожару присвоен высший ранг из-за большой площади возгорания. По данным ведомства, огонь охватил четыре этажа кирпичного нежилого здания, в нем обрушилась кровля и межэтажные перекрытия.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства передали, что из здания эвакуированы 40 человек, двое из которых госпитализированы. Со ссылкой на источник в экстренных службах агентство заявило о смерти одного пожарного, задействованного в тушении здания. Отмечается, что он был командиром отделения пожарно-спасательной части.

Ранее по теме: На «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге произошел пожар

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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