СКР начал проверку после пожара на «Невской мануфактуре»

Сообщение о пожаре на фабрике «Невская мануфактура», расположенном в доме №50 по Октябрьской набережной, поступило днем 12 апреля. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. После локализации пожара начнется осмотр фабрики и выяснение всех обстоятельств произошедшего. Проверку по факту пожара также начала прокуратура Невского района Санкт-Петербурга. После завершения всех проверочных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, рассказали в пресс-службе ведомства.