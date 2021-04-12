СКР начал проверку после пожара на «Невской мануфактуре»
Следователи начали проверку по факту пожара в здании «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по городу.
«По данному факту следственным отделом по Невскому району главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу организована и проводится доследственная проверка», – говорится в сообщении.
Сообщение о пожаре на фабрике «Невская мануфактура», расположенном в доме №50 по Октябрьской набережной, поступило днем 12 апреля. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. После локализации пожара начнется осмотр фабрики и выяснение всех обстоятельств произошедшего. Проверку по факту пожара также начала прокуратура Невского района Санкт-Петербурга. После завершения всех проверочных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее пресс-служба главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу сообщила, что пожару присвоен высший ранг из-за большой площади возгорания. По данным ведомства, огонь охватил четыре этажа кирпичного нежилого здания, в нем обрушилась кровля и межэтажные перекрытия.
«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства передали, что из здания эвакуированы 40 человек, двое из которых госпитализированы. Со ссылкой на источник в экстренных службах агентство заявило о смерти одного пожарного, задействованного в тушении здания. Отмечается, что он был командиром отделения пожарно-спасательной части.