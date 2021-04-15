Суд не стал запрещать «скопинскому маньяку» пользоваться соцсетями и ходить в кафе

Полицеские обратились в суд с просьбой ужесточить меры административного надзора за Моховым, вышедшим из тюрьмы 3 марта после почти 17 лет колонии строгого режима. Правоохранители требовали запретить «скопинскому маньяку» общаться в интернете, давать интервью журналистам, а также посещать кафе и бары в дополнение к шестилетнему запрету на посещение любых массовых мероприятий и участие в них, выход из дома с 22:00 до 6:00, кроме как на работу, и выезд за пределы Скопинского района без разрешения органа внутренних дел. Помимо этого, Мохов обязан дважды в месяц являться в орган внутренних дел по месту жительства для регистрации.