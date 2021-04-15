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Суд не стал запрещать «скопинскому маньяку» пользоваться соцсетями и ходить в кафе

Ведомости

Скопинский районный суд Рязанской области сохранил за Виктором Моховым, известным как «скопинский маньяк», право общаться с журналистами, пользоваться социальными сетями и посещать заведения общественного питания, сообщил секретариат суда по итогам рассмотрения иска полиции об установлении в отношении экс-осужденного дополнительных ограничений. 

Полицеские обратились в суд с просьбой ужесточить меры административного надзора за Моховым, вышедшим из тюрьмы 3 марта после почти 17 лет колонии строгого режима. Правоохранители требовали запретить «скопинскому маньяку» общаться в интернете, давать интервью журналистам, а также посещать кафе и бары в дополнение к шестилетнему запрету на посещение любых массовых мероприятий и участие в них, выход из дома с 22:00 до 6:00, кроме как на работу, и выезд за пределы Скопинского района без разрешения органа внутренних дел. Помимо этого, Мохов обязан дважды в месяц являться в орган внутренних дел по месту жительства для регистрации.

В итоге суд удовлетворил требования полиции лишь частично. «Суд частично удовлетворил иск полиции, дополнив ранее установленные ограничения обязательной явкой два раза в месяц в ОМВД «Скопинский» для регистрации, а всего четыре раза в месяц. В остальном отказали», — сообщили там (цитата по ТАСС).

Отмечается, что Мохов в суд не явился. В заседании принял участие прокурор, который также поддержал частичное удовлетворение иска полиции.

Ранее «скопинский маньяк» дал интервью журналистке Ксении Собчак, которое вызвало общественный резонанс и дискуссию о допустимости материалов с подобными персонами. 24 марта Youtube ввел возрастное ограничение в 18 лет на просмотр беседы Собчак с Моховым. Кроме того, 23 марта председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СКР организовать процессуальную проверку в связи с высказыванием «скопинского маньяка» в адрес одной из своих жертв: «Надо опять мне заняться ей».

После этого жертва Мохова Екатерина Мартынова написала заявление в СКР, попросив ограничить его публичные выступления и активность в соцсетях. 6 марта девушка получила государственную защиту. Кроме того, 2 апреля стало известно, что суд признал «скопинского маньяка» виновным в нарушении административного надзора и назначил ему штраф 1200 руб. 

В 2000 г. Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и запер в бункере, который выкопал на территории своего участка. В течение более чем 3,5 лет он избивал и насиловал обеих. Одна из жертв трижды рожала от него детей. 4 мая 2004 г. пленниц освободили. Мохова осудили на 16 лет 10 месяцев колонии строгого режима.

Ранее по теме: Полиция потребовала запретить «скопинскому маньяку» общаться со СМИ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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