Полиция потребовала запретить «скопинскому маньяку» общаться со СМИ
Полиция просит суд ограничить так называемому «скопинскому маньяку» Виктору Мохову общение в интернете и посещение кафе, сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат Скопинского районного суда Рязанской области.
«Его хотят ограничить в общении в интернете, в посещении кафе и баров», — говорится в сообщении.
Сейчас Мохову нельзя выезжать за пределы Скопинского района, где он прописан, он должен регулярно отмечаться в местном отделении полиции. Ему запрещено в течение шести лет посещать массовые мероприятия или участвовать в них, а также выходить из дома по ночам.
В 2000 г. Мохов похитил девушек и запер в бункере, который выкопал на территории своего участка. Мужчина 3,5 года избивал и насиловал обеих, одна из жертв трижды рожала от него детей. 4 мая 2004 г. пленниц освободили, а Мохов был взят под стражу. Он провел в тюрьме 16 лет 10 месяцев, а теперь в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции.
После освобождения Мохова интервью у него взяла журналистка Ксения Собчак. В нем Мохов, комментируя нынешнюю жизнь своих жертв, сказал про одну из них — Елену Самохину: «Надо опять мне заняться ей». Помимо этого, он выразил желание завести новые отношения.
Интервью вызвало широкий общественный резонанс и дискуссию о допустимости журналистских материалов с подобными персонами. 24 марта Youtube ввел возрастное ограничение в 18 лет на просмотр интервью Собчак с Моховым.
Кроме того, СК начал процессуальную проверку в связи с высказыванием Мохова. Интервьюировавшая его Собчак одобрила ее проведение. После обращения в СК Мартынова и ее семья получили государственную защиту.