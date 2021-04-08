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Полиция потребовала запретить «скопинскому маньяку» общаться со СМИ

Ведомости

Полиция просит суд ограничить так называемому «скопинскому маньяку» Виктору Мохову общение в интернете и посещение кафе, сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат Скопинского районного суда Рязанской области.

«Его хотят ограничить в общении в интернете, в посещении кафе и баров», — говорится в сообщении. 

Сейчас Мохову нельзя выезжать за пределы Скопинского района, где он прописан, он должен регулярно отмечаться в местном отделении полиции. Ему запрещено в течение шести лет посещать массовые мероприятия или участвовать в них, а также выходить из дома по ночам.

В 2000 г. Мохов похитил девушек и запер в бункере, который выкопал на территории своего участка. Мужчина 3,5 года избивал и насиловал обеих, одна из жертв трижды рожала от него детей. 4 мая 2004 г. пленниц освободили, а Мохов был взят под стражу. Он провел в тюрьме 16 лет 10 месяцев, а теперь в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции.

После освобождения Мохова интервью у него взяла журналистка Ксения Собчак. В нем Мохов, комментируя нынешнюю жизнь своих жертв, сказал про одну из них — Елену Самохину: «Надо опять мне заняться ей». Помимо этого, он выразил желание завести новые отношения.

Интервью вызвало широкий общественный резонанс и дискуссию о допустимости журналистских материалов с подобными персонами. 24 марта Youtube ввел возрастное ограничение в 18 лет на просмотр интервью Собчак с Моховым.

Кроме того, СК начал процессуальную проверку в связи с высказыванием Мохова. Интервьюировавшая его Собчак одобрила ее проведение. После обращения в СК Мартынова и ее семья получили государственную защиту.

Ранее по теме: Интервью Виктора Мохова Ксении Собчак поставило вопрос об этических границах в СМИ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных