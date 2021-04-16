В Госдуме заявили о готовности Google удалить весь противоправный контент
Компания Google намерена продолжать работать в России и согласилась в ближайшие сроки удалить весь контент, нарушающий законы страны, заявил журналистам глава комиссии Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарев по итогам встречи с представителями корпорации.
«Мы убедились в том, что Google готов работать и дальше в правовом поле. Они исключительно в этом плане заинтересованы, чтобы наши законы были соблюдены», — сказал он, подчеркнув, что «все, что противоречит нашему законодательству, будет устранено в ближайшее время» (цитата по ТАСС).
По словам Пискарева, в октябре или ноябре комиссия проведет повторную встречу с представителями Google. На ней будет обсуждаться, какие вопросы были решены, а какие — пока нет.
В декабре прошлого года суд оштрафовал Google на 3 млн руб. за повторное нарушение по выдаче в поиске запрещенной в России информации.