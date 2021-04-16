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В Госдуме заявили о готовности Google удалить весь противоправный контент

Ведомости

Компания Google намерена продолжать работать в России и согласилась в ближайшие сроки удалить весь контент, нарушающий законы страны, заявил журналистам глава комиссии Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарев по итогам встречи с представителями корпорации.

«Мы убедились в том, что Google готов работать и дальше в правовом поле. Они исключительно в этом плане заинтересованы, чтобы наши законы были соблюдены», — сказал он, подчеркнув, что «все, что противоречит нашему законодательству, будет устранено в ближайшее время» (цитата по ТАСС).

По словам Пискарева, в октябре или ноябре комиссия проведет повторную встречу с представителями Google. На ней будет обсуждаться, какие вопросы были решены, а какие — пока нет.

В декабре прошлого года суд оштрафовал Google на 3 млн руб. за повторное нарушение по выдаче в поиске запрещенной в России информации.

Ранее по теме: Таганский суд Москвы оштрафовал Google за показ запрещенной информации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных