В Госдуме заявили о готовности Google удалить весь противоправный контент

«Мы убедились в том, что Google готов работать и дальше в правовом поле. Они исключительно в этом плане заинтересованы, чтобы наши законы были соблюдены», — сказал он, подчеркнув, что «все, что противоречит нашему законодательству, будет устранено в ближайшее время» (цитата по ТАСС).