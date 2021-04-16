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МВД пригрозило странам СНГ закрытием границ из-за нелегальных мигрантов

Ведомости

Граждане стран СНГ, нелегально находящиеся в России, должны покинуть страну до 15 июня, заявил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой на заседании межпарламентской ассамблеи содружества.

«Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ», — сказал Горовой (цитата по «РИА Новости»).

По данным МВД, в России находятся более 332 тыс. нелегальных мигрантов из Узбекистана, 247 тыс. – из Таджикистана, 152 тыс. – с Украины, 120 тыс. – из Азербайджана, 115 тыс. – из Киргизии, 61 тыс. – из Армении, 56 тыс. – из Молдавии и 49 тыс. – из Казахстана.

Ранее МВД сообщило, что за прошедший год свой правовой статус в России урегулировали более 3,3 млн мигрантов, в том числе нелегальных. В ведомстве напомнили, что в апреле прошлого года президент России Владимир Путин своим указом позволил всем иностранцам временно остаться в России, а также урегулировать свой правовой статус тем, кто находился в стране нелегально.

Ранее по теме: Более 3,3 млн мигрантов урегулировали свой правовой статус в России за год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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