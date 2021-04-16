МВД пригрозило странам СНГ закрытием границ из-за нелегальных мигрантов
Граждане стран СНГ, нелегально находящиеся в России, должны покинуть страну до 15 июня, заявил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой на заседании межпарламентской ассамблеи содружества.
«Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ», — сказал Горовой (цитата по «РИА Новости»).
По данным МВД, в России находятся более 332 тыс. нелегальных мигрантов из Узбекистана, 247 тыс. – из Таджикистана, 152 тыс. – с Украины, 120 тыс. – из Азербайджана, 115 тыс. – из Киргизии, 61 тыс. – из Армении, 56 тыс. – из Молдавии и 49 тыс. – из Казахстана.
Ранее МВД сообщило, что за прошедший год свой правовой статус в России урегулировали более 3,3 млн мигрантов, в том числе нелегальных. В ведомстве напомнили, что в апреле прошлого года президент России Владимир Путин своим указом позволил всем иностранцам временно остаться в России, а также урегулировать свой правовой статус тем, кто находился в стране нелегально.