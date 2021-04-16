МВД пригрозило странам СНГ закрытием границ из-за нелегальных мигрантов

Ранее МВД сообщило, что за прошедший год свой правовой статус в России урегулировали более 3,3 млн мигрантов, в том числе нелегальных. В ведомстве напомнили, что в апреле прошлого года президент России Владимир Путин своим указом позволил всем иностранцам временно остаться в России, а также урегулировать свой правовой статус тем, кто находился в стране нелегально.