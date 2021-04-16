Прокурор запросил два года «домашней химии» для Тимы Белорусских

Второму обвиняемому, Антону Кривецкому, суд также попросил назначить ограничение свободы на два года. Выступая в прениях, прокурор отметил, что вина фигурантов дела в суде полностью доказана. При этом он попросил суд учесть при вынесении вердикта чистосердечное раскаяние обвиняемых.