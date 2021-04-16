Прокурор запросил два года «домашней химии» для Тимы Белорусских
Гособвинение запросило два года так называемой «домашней химии» — ограничение свободы без направления в исправительное учреждение — для певца Тимофея Морозова (Тимы Белорусских), обвиняемого в незаконном хранении и обороте наркотиков. Об этом сообщает Tut.by.
Второму обвиняемому, Антону Кривецкому, суд также попросил назначить ограничение свободы на два года. Выступая в прениях, прокурор отметил, что вина фигурантов дела в суде полностью доказана. При этом он попросил суд учесть при вынесении вердикта чистосердечное раскаяние обвиняемых.
«Домашняя химия» в Белоруссии подразумевает обязательство находиться дома в определенное время, выходить из него только по веской причине, регулярно отмечаться в милиции, а также не употреблять алкоголь.
Согласно материалам дела, обвиняемые в декабре 2020 г. и январе 2021 г. в интернете приобрели наркотическое средство – гашиш массой более 1,96 грамма. Часть наркотика обвиняемые употребили в помещении игрового клуба в Минске. Оставшееся количество обнаружили сотрудники милиции. В конце марта певец признал свою вину.