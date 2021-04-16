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Прокурор запросил два года «домашней химии» для Тимы Белорусских

Ведомости

Гособвинение запросило два года так называемой «домашней химии» — ограничение свободы без направления в исправительное учреждение — для певца Тимофея Морозова (Тимы Белорусских), обвиняемого в незаконном хранении и обороте наркотиков. Об этом сообщает Tut.by.

Второму обвиняемому, Антону Кривецкому, суд также попросил назначить ограничение свободы на два года. Выступая в прениях, прокурор отметил, что вина фигурантов дела в суде полностью доказана. При этом он попросил суд учесть при вынесении вердикта чистосердечное раскаяние обвиняемых.

«Домашняя химия» в Белоруссии подразумевает обязательство находиться дома в определенное время, выходить из него только по веской причине, регулярно отмечаться в милиции, а также не употреблять алкоголь.

Согласно материалам дела, обвиняемые в декабре 2020 г. и январе 2021 г. в интернете приобрели наркотическое средство – гашиш массой более 1,96 грамма. Часть наркотика обвиняемые употребили в помещении игрового клуба в Минске. Оставшееся количество обнаружили сотрудники милиции. В конце марта певец признал свою вину.

Ранее по теме: Певец Тима Белорусских признал вину по делу о наркотиках

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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