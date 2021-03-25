Певец Тима Белорусских признал вину по делу о наркотиках

Прокуратура Московского района Минска направила в суд уголовное дело о наркотиках в отношении музыканта Тимы Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) и его знакомого, они оба признали вину, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру Белоруссии.