Певец Тима Белорусских признал вину по делу о наркотиках
Прокуратура Московского района Минска направила в суд уголовное дело о наркотиках в отношении музыканта Тимы Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) и его знакомого, они оба признали вину, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру Белоруссии.
«Свою вину в содеянном обвиняемые признали в полном объеме», — говорится в сообщении ведомства. Прокуратура отмечает, что после изучения материалов дела пришла к выводу об обоснованности обвинения и согласилась с квалификацией действий обвиняемых по ч.1 ст.328 УК Белоруссии.
Согласно материалам дела, обвиняемые в декабре 2020 г. и январе 2021 г. в интернете приобрели наркотическое средство – гашиш массой более 1,96 грамма. Часть наркотика обвиняемые употребили в помещении игрового клуба в Минске. Оставшееся количество обнаружили сотрудники милиции.