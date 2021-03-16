СК Белоруссии завершил расследование уголовного дела против певца Тимы Белорусских
Следственный комитет (СК) Белоруссии завершил расследование уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ в отношении рэпера Тимы Белорусских (Тимофея Морозова), говорится в Telegram-канале ведомства.
«По результатам расследования действия молодого человека квалифицированы по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса (незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов. — прим. ред.). К нему применена мера пресечения в виде залога», — сообщили в СК.
По данным ведомства, Белорусских был задержан ночью 6 января 2021 г. в игровом клубе Минска. При обыске у певца нашли 0,4 грамма гашиша и 0,03 грамма амфетамина.
Об инциденте СМИ узнали позже, 29 января. Затем эту информацию подтвердили в СК. Наказание, которое грозит исполнителю по указанной статье, составляет от двух до пяти лет лишения свободы.