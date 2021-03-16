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СК Белоруссии завершил расследование уголовного дела против певца Тимы Белорусских

Ведомости

Следственный комитет (СК) Белоруссии завершил расследование уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ в отношении рэпера Тимы Белорусских (Тимофея Морозова), говорится в Telegram-канале ведомства.

«По результатам расследования действия молодого человека квалифицированы по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса (незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов. — прим. ред.). К нему применена мера пресечения в виде залога», — сообщили в СК.

По данным ведомства, Белорусских был задержан ночью 6 января 2021 г. в игровом клубе Минска. При обыске у певца нашли 0,4 грамма гашиша и 0,03 грамма амфетамина.

Об инциденте СМИ узнали позже, 29 января. Затем эту информацию подтвердили в СК. Наказание, которое грозит исполнителю по указанной статье, составляет от двух до пяти лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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