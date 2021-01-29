СК сообщил о задержании Тимы Белорусских за хранение наркотиков
По данным следствия, певца задержали ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске. В его отношении заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК Белоруссии. Ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы. Мера пресечения была выбрана в виде залога, суд должен состояться после завершения расследования по уголовному делу.
Ранее сегодня сам Белорусских сообщил, что распространившаяся в СМИ информация о его задержании с двумя килограммами наркотиков является ложной. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.
«Заявляю вам открыто о том, что все, что вы читаете, где-то видите — это неправда. Я нахожусь дома, да, но я не под арестом. Все как всегда», — сказал исполнитель.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 10 января Белорусских задержали в Минске с двумя килограммами гашиша и 12 января поместили под домашний арест. Издание уточнило, что рэперу грозит до 5 лет лишения свободы по ст. 328 УК Белоруссии (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).