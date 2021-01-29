СК сообщил о задержании Тимы Белорусских за хранение наркотиков

По данным следствия, певца задержали ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске. В его отношении заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК Белоруссии. Ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы. Мера пресечения была выбрана в виде залога, суд должен состояться после завершения расследования по уголовному делу.