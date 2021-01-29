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Рэпер Тима Белорусских опроверг информацию о своем аресте за наркотики

Ведомости

Рэпер Тима Белорусских (Морозов) сообщил, что распространившаяся в СМИ информация о его задержании с двумя килограммами наркотиков является ложной. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.

«Заявляю вам открыто о том, что все, что вы читаете, где-то видите — это неправда. Я нахожусь дома, да, но я не под арестом. Все как всегда», — сказал исполнитель.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 10 января Белорусских задержали в Минске с двумя килограммами гашиша и 12 января поместили под домашний арест. Издание уточнило, что рэперу грозит до 5 лет лишения свободы по ст. 328 УК Белоруссии (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

Информацию об аресте Белорусских подтвердил также источник Sputnik Беларуси. Кроме того, издание Daily Storm сообщило, что данные сведения подтвердил представитель певца.

Ранее по теме: Певец Тима Белорусских высказался о событиях в Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных