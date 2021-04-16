Суд приговорил оператора ФБК Зеленского к двум годам колонии

Суд признал Зеленского виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете). Кроме лишения свободы ему также запретили на 2 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете. Дело рассматривалось в особом порядке – без изучения доказательств, так как подсудимый признал вину.