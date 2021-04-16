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Суд приговорил оператора ФБК Зеленского к двум годам колонии

Ведомости

Тушинский суд Москвы приговорил оператора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Павла Зеленского к двум годам колонии общего режима за призывы к экстремизму в твитах с реакцией на самоубийство журналистки Ирины Славиной, сообщает «Интерфакс»

Суд признал Зеленского виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете). Кроме лишения свободы ему также запретили на 2 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете. Дело рассматривалось в особом порядке – без изучения доказательств, так как подсудимый признал вину.

Максимальное наказание по ч. 2 ст. 280 УК РФ составляет пять лет лишения свободы.

По версии следствия, 2 октября 2020 г. Зеленский опубликовал в своем Twitter две записи, содержащие угрозы и враждебные высказывания в отношении представителей высших органов власти. Записи были сделаны в связи с самоубийством главного редактора нижегородского издания KozaPress Ирины Мурахтаевой (Славиной).

Славина 2 октября 2020 г. совершила самоубийство у здания регионального управления МВД в Нижнем Новгороде. За день до этого журналистка сообщила об обысках в своей квартире.

В середине ноября Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по статье о «доведении до самоубийства» после смерти Славиной, так как не нашел в этом состава преступления.

Ранее по теме: СК не нашел связи между самоубийством журналистки Славиной и обысками

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных