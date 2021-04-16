Суд приговорил оператора ФБК Зеленского к двум годам колонии
Тушинский суд Москвы приговорил оператора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Павла Зеленского к двум годам колонии общего режима за призывы к экстремизму в твитах с реакцией на самоубийство журналистки Ирины Славиной, сообщает «Интерфакс»
Суд признал Зеленского виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете). Кроме лишения свободы ему также запретили на 2 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете. Дело рассматривалось в особом порядке – без изучения доказательств, так как подсудимый признал вину.
Максимальное наказание по ч. 2 ст. 280 УК РФ составляет пять лет лишения свободы.
По версии следствия, 2 октября 2020 г. Зеленский опубликовал в своем Twitter две записи, содержащие угрозы и враждебные высказывания в отношении представителей высших органов власти. Записи были сделаны в связи с самоубийством главного редактора нижегородского издания KozaPress Ирины Мурахтаевой (Славиной).
Славина 2 октября 2020 г. совершила самоубийство у здания регионального управления МВД в Нижнем Новгороде. За день до этого журналистка сообщила об обысках в своей квартире.
В середине ноября Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по статье о «доведении до самоубийства» после смерти Славиной, так как не нашел в этом состава преступления.