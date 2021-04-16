«Локомотив» обжалует наказание РФС за матч со «Спартаком»

«Футбольный клуб "Локомотив" не может согласиться с решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС, вынесенным по итогам заседания, состоявшегося 16.04.2021 г. Клуб подаст апелляцию в установленные регламентом сроки», — говорится в заявлении в официальном Twitter железнодорожников.