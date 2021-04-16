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«Локомотив» обжалует наказание РФС за матч со «Спартаком»

Ведомости

Московский футбольный клуб «Локомотив» обжалует решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) о проведении следующего домашнего матча железнодорожников на нейтральном поле. Об этом клуб сообщил в своем Twitter.

Согласно решению КДК РФС от 16 апреля, «Локомотив» проведет следующий домашний матч на нейтральном поле из-за появления начальника команды Станислава Сухины в судейской комнате перед состоявшимся 11 апреля матчем со «Спартаком».

«Футбольный клуб "Локомотив" не может согласиться с решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС, вынесенным по итогам заседания, состоявшегося 16.04.2021 г. Клуб подаст апелляцию в установленные регламентом сроки», — говорится в заявлении в официальном Twitter железнодорожников.

Матч «Локомотива» и «Спартака» закончился со счетом 2:0. После матча «Спартак» опубликовал видеоролик, в котором Сухина выходит из судейской комнаты на стадионе. Посещение представителями команд этого помещения запрещено регламентом. Ранее Сухина сам являлся арбитром.

Позднее стало известно, что помимо начальника команды «Локомотив» в судейской комнате появлялся и его коллега из «Спартака» Василий Козловцев. Решением КДК РФС оба оштрафованы на 150 тыс. руб.

Ранее по теме: «Локомотив» наказали матчем на нейтральном поле
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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