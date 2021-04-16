«Локомотив» обжалует наказание РФС за матч со «Спартаком»
Московский футбольный клуб «Локомотив» обжалует решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) о проведении следующего домашнего матча железнодорожников на нейтральном поле. Об этом клуб сообщил в своем Twitter.
Согласно решению КДК РФС от 16 апреля, «Локомотив» проведет следующий домашний матч на нейтральном поле из-за появления начальника команды Станислава Сухины в судейской комнате перед состоявшимся 11 апреля матчем со «Спартаком».
«Футбольный клуб "Локомотив" не может согласиться с решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС, вынесенным по итогам заседания, состоявшегося 16.04.2021 г. Клуб подаст апелляцию в установленные регламентом сроки», — говорится в заявлении в официальном Twitter железнодорожников.
Матч «Локомотива» и «Спартака» закончился со счетом 2:0. После матча «Спартак» опубликовал видеоролик, в котором Сухина выходит из судейской комнаты на стадионе. Посещение представителями команд этого помещения запрещено регламентом. Ранее Сухина сам являлся арбитром.
Позднее стало известно, что помимо начальника команды «Локомотив» в судейской комнате появлялся и его коллега из «Спартака» Василий Козловцев. Решением КДК РФС оба оштрафованы на 150 тыс. руб.