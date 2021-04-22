МОК утвердил музыку Чайковского для замены гимна России на Олимпиаде

В декабре 2020 г. в связи с антидопинговым скандалом спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом до 16 декабря 2022 г. Ввиду этого гимн России звучать на церемонии не может. Комиссия спортсменов предложила ОКР использовать на Олимпиаде вместо гимна России песню «Катюша», но CAS отказал им в реализации такой инициативы.