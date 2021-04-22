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МОК утвердил музыку Чайковского для замены гимна России на Олимпиаде

Ведомости

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил предложенное Олимпийским комитетом России (ОКР) произведение Петра Чайковского в качестве музыки, которая будет звучать вместо гимна страны на Олимпийских играх во время награждения российских спортсменов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на службу информации ОКР.

Речь идет о фрагменте из концерта для фортепиано с оркестром №1. «Эта музыка будет звучать протокольных мероприятиях с участием российских спортсменов, в частности на церемониях награждения», — передает агентство.

Ранее на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях награды российским спортсменам уже вручали под отрывок из концерта №1 для  фортепиано Петра Чайковского.

В декабре 2020 г. в связи с антидопинговым скандалом спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом до 16 декабря 2022 г. Ввиду этого гимн России звучать на церемонии не может. Комиссия спортсменов предложила ОКР использовать на Олимпиаде вместо гимна России песню «Катюша», но CAS отказал им в реализации такой инициативы.

Ранее по теме: Олимпийский комитет России предложил заменить гимн музыкой Чайковского

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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