МОК утвердил музыку Чайковского для замены гимна России на Олимпиаде
Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил предложенное Олимпийским комитетом России (ОКР) произведение Петра Чайковского в качестве музыки, которая будет звучать вместо гимна страны на Олимпийских играх во время награждения российских спортсменов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на службу информации ОКР.
Речь идет о фрагменте из концерта для фортепиано с оркестром №1. «Эта музыка будет звучать протокольных мероприятиях с участием российских спортсменов, в частности на церемониях награждения», — передает агентство.
Ранее на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях награды российским спортсменам уже вручали под отрывок из концерта №1 для фортепиано Петра Чайковского.
В декабре 2020 г. в связи с антидопинговым скандалом спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом до 16 декабря 2022 г. Ввиду этого гимн России звучать на церемонии не может. Комиссия спортсменов предложила ОКР использовать на Олимпиаде вместо гимна России песню «Катюша», но CAS отказал им в реализации такой инициативы.