Олимпийский комитет России предложил заменить гимн музыкой Чайковского

В декабре 2020 г. в связи с антидопинговым скандалом спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом до 16 декабря 2022 г. Ввиду этого гимн России звучать на церемонии не может. В связи с этим комиссия спортсменов предложила ОКР использовать на Олимпиаде вместо гимна России песню «Катюша». Однако CAS отказал им в реализации такой инициативы.