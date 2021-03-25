Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Олимпийский комитет России предложил заменить гимн музыкой Чайковского

Ведомости

Олимпийский комитет России (ОКР) предложил Международному олимпийскому комитету (МОК) награждать российских спортсменов на Олимпийских играх под музыку композитора Петра Чайковского вместо гимна страны, сообщил журналистам глава ОКР Станислав Поздняков.

«Провели дополнительные консультации, в том числе с МОК, и на основании прецедента, который был создан Союзом конькобежцев России, мы согласились с этим предложением. Мы посчитали возможным обратиться в МОК для утверждения этой композиции», — сказал он (цитата по ТАСС). 

Ранее на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях награды российским спортсменам вручали под отрывок из концерта №1 фортепиано оркестром Петра Чайковского.

В декабре 2020 г. в связи с антидопинговым скандалом спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом до 16 декабря 2022 г. Ввиду этого гимн России звучать на церемонии не может. В связи с этим комиссия спортсменов предложила ОКР использовать на Олимпиаде вместо гимна России песню «Катюша». Однако CAS отказал им в реализации такой инициативы.

Ранее по теме: CAS подтвердил запрет на использование «Катюши» вместо гимна России на Олимпиаде

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных