Олимпийский комитет России предложил заменить гимн музыкой Чайковского
Олимпийский комитет России (ОКР) предложил Международному олимпийскому комитету (МОК) награждать российских спортсменов на Олимпийских играх под музыку композитора Петра Чайковского вместо гимна страны, сообщил журналистам глава ОКР Станислав Поздняков.
«Провели дополнительные консультации, в том числе с МОК, и на основании прецедента, который был создан Союзом конькобежцев России, мы согласились с этим предложением. Мы посчитали возможным обратиться в МОК для утверждения этой композиции», — сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях награды российским спортсменам вручали под отрывок из концерта №1 фортепиано оркестром Петра Чайковского.
В декабре 2020 г. в связи с антидопинговым скандалом спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом до 16 декабря 2022 г. Ввиду этого гимн России звучать на церемонии не может. В связи с этим комиссия спортсменов предложила ОКР использовать на Олимпиаде вместо гимна России песню «Катюша». Однако CAS отказал им в реализации такой инициативы.