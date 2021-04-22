Туроператоры допустили открытие чартеров в Египет во второй половине мая

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что чартерные рейсы из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх возобновятся в ближайшее время. Во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Египет удалось достичь предварительной договоренности по данному вопросу, отметил он.