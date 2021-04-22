Туроператоры допустили открытие чартеров в Египет во второй половине мая
Прямое авиасообщение с курортами Египта может возобновиться во второй половине мая, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе пресс-брифинга.
«Как никогда российский рынок, российские туристы близки к официальному объявлению даты открытия прямого авиасообщения с курортами Египта. По нашей информации предварительной, эта дата вряд ли придется на майские праздники, скорее всего, вторая половина мая», – сказала Ломидзе.
Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что чартерные рейсы из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх возобновятся в ближайшее время. Во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Египет удалось достичь предварительной договоренности по данному вопросу, отметил он.
О том, что Москва и Каир достигли «принципиальной договоренности» о возвращении чартеров, ранее, в феврале, сообщило министерство гражданской авиации Египта. Россия запретила чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря в ноябре 2015 г. после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета А321 «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека.