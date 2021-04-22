СБУ заявила о задержании «агента ФСБ»
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Житомирской области «агента ФСБ России».
«Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ РФ в Житомирской области. Им оказался местный житель, который по заданию вражеской спецслужбы на материальной основе собирал разведывательные данные о воинских частях региона», – говорится в сообщении на сайте СБУ.
Задержанный якобы должен был провести видеосъемку двух военных объектов, собрать информацию о руководящем составе воинских подразделений, включая компрометирующие данные, и установить места проживания военнослужащих. Он подготовил схемы территорий украинских воинских частей и места расположения контрольно-пропускных пунктов и должен был передать эту информацию по электронным каналам, рассказали в СБУ.
«Агент ФСБ» подозревается в государственной измене, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По месту его жительства изъяты средства связи с представителями российских спецслужб. Задержанный признал факт сотрудничества с ФСБ и дает показания по факту своей противоправной деятельности.
Ранее сегодня сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Севастополе гражданина России, который передавал Украине сведения о деятельности Черноморского флота.