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СБУ заявила о задержании «агента ФСБ»

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Житомирской области «агента ФСБ России».

«Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ РФ в Житомирской области. Им оказался местный житель, который по заданию вражеской спецслужбы на материальной основе собирал разведывательные данные о воинских частях региона», – говорится в сообщении на сайте СБУ.

Задержанный якобы должен был провести видеосъемку двух военных объектов, собрать информацию о руководящем составе воинских подразделений, включая компрометирующие данные, и установить места проживания военнослужащих. Он подготовил схемы территорий украинских воинских частей и места расположения контрольно-пропускных пунктов и должен был передать эту информацию по электронным каналам, рассказали в СБУ.

«Агент ФСБ» подозревается в государственной измене, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По месту его жительства изъяты средства связи с представителями российских спецслужб. Задержанный признал факт сотрудничества с ФСБ и дает показания по факту своей противоправной деятельности.

Ранее сегодня сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Севастополе гражданина России, который передавал Украине сведения о деятельности Черноморского флота.

Ранее по теме: ФСБ задержала в Крыму передававшего Украине сведения о Черноморском флоте

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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