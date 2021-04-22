СБУ заявила о задержании «агента ФСБ»

Задержанный якобы должен был провести видеосъемку двух военных объектов, собрать информацию о руководящем составе воинских подразделений, включая компрометирующие данные, и установить места проживания военнослужащих. Он подготовил схемы территорий украинских воинских частей и места расположения контрольно-пропускных пунктов и должен был передать эту информацию по электронным каналам, рассказали в СБУ.