ФСБ задержала в Крыму передававшего Украине сведения о Черноморском флоте
ФСБ задержала в Севастополе гражданина России, который передавал Украине сведения о деятельности Черноморского флота, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
«В Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота», — говорится в сообщении ФСБ. Утечка этих данных за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности, добавили в ведомстве.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (государственная измена).