ФСБ задержала в Крыму передававшего Украине сведения о Черноморском флоте

«В Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота», — говорится в сообщении ФСБ. Утечка этих данных за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности, добавили в ведомстве.