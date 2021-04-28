Федерация шашек Польши извинилась за удаление флага России во время чемпионата мира

Ранее сегодня во время партии финала чемпионата мира по шашкам между Тансыккужиной и Садовской со стола убрали флаг России. Это было сделано по указанию главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки, так как спортсменам из России по итогам Лозаннского арбитража 2020 г. можно участвовать в международных соревнованиях только под нейтральным флагом.