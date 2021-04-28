Федерация шашек Польши извинилась за удаление флага России во время чемпионата мира
Президент польской Федерации шашек Дамиан Решка принес извинения за инцидент во время матча между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и представительницей Польши Натальей Садовской. Об этом сообщает Sport.onet.
«Нам сообщили, что мы должны сделать это немедленно, прямо во время игры, иначе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключит Международную федерацию шашек уже сегодня. Мы приносим извинения за возникшие неудобства», — сказал Решка. Такое же объяснение уже давал экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий, убравший российский флаг во время партии.
Ранее сегодня во время партии финала чемпионата мира по шашкам между Тансыккужиной и Садовской со стола убрали флаг России. Это было сделано по указанию главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки, так как спортсменам из России по итогам Лозаннского арбитража 2020 г. можно участвовать в международных соревнованиях только под нейтральным флагом.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал этот инцидент досадным, однако призвал считать его исчерпанным ввиду того, что польская сторона принесла извинения.
В декабре 2020 г. Спортивный арбитражный суд в Лозанне признал обоснованным решение WADA лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и утвердил список санкций в отношении российского спорта. Российским спортсменам нельзя выступать под флагом страны на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 г.