Биолог связал уровень заболеваемости COVID-19 в России с погодой

Она рассказала, что ученые во всем мире находят разные штаммы коронавируса, многие из которых так же неприятны, как британский и бразильский штаммы. «Индийский штамм беспокоит. Эти штаммы уже есть в России. Они между собой конкурируют, и какой их них в какой местности победит, пока не ясно. Я думаю, что в ближайшие месяц-два в России все определит погода», — сказала Баранова.