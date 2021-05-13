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Биолог связал уровень заболеваемости COVID-19 в России с погодой

Ведомости

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в России в ближайшее время будет зависеть от погоды, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчу Баранову.

Она рассказала, что ученые во всем мире находят разные штаммы коронавируса, многие из которых так же неприятны, как британский и бразильский штаммы. «Индийский штамм беспокоит. Эти штаммы уже есть в России. Они между собой конкурируют, и какой их них в какой местности победит, пока не ясно. Я думаю, что в ближайшие месяц-два в России все определит погода», — сказала Баранова.

Биолог пояснила, что если на улице будет сухо и жарко, передача коронавируса между людьми снизится и удастся избежать всплеска заболеваемости. Если погода будет пасмурной и дождливой, люди будут собираться дома и в больших помещениях, что приведет к большему распространению вируса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что Всемирная метеорологическая организация (ВМО) не обнаружила связи между погодой и распространением коронавирусной инфекции, писали «РИА Новости».

В октябре прошлого года замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная заявила, что погода влияет на заболеваемость COVID-19, так как низкие температуры приводят к переохлаждению организма, что делает его более восприимчивым к инфекциям.

Ранее по теме: Мишустин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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