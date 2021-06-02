Аналитики назвали самые популярные фейки о коронавирусе в России
Вред вакцин от коронавируса и псевдомедицинские слухи стали самыми популярными темами фейковых постов о коронавирусе, говорится в результатах исследования «Яндекс.Кью», РАНХиГС и Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала. Специалисты собрали 244 фейка, связанных с коронавирусом.
С января 2020 г. в соцсетях появилось более 6 млн постов с фейками. Согласно результатам исследования, около 39% таких постов посвящено вреду вакцин от коронавируса, 23% — слухам о пользе имбиря, водочных ингаляций и других методов «лечения» вируса.
В соцсетях самым популярным фейком стала история про несуществующего врача Юру из России, который якобы работал в Ухани и знает все о коронавирусе и методах борьбы с ним. Также были популярны истории про россиян, которые живут за границей и сообщают новости о коронавирусе. Например, популярно было «письмо Полины» из Италии и обращение доктора Колосова, который советовал дышать водкой, отметили исследователи.
В Казани интересовались фейком о наночервях, которые живут в масках, а в Сочи — о живущей в море и распространяющей коронавирус бактерии Синтии. По запросам в поиске «Яндекса» лидировала тема эффективности арбидола и азитромицина против COVID-19. Также российские пользователи искали в интернете информацию о возможности заражения COVID-19 через посылки из Китая, увольнении за отказ от прививки, вероятности бесплодия после вакцины от коронавируса.