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Аналитики назвали самые популярные фейки о коронавирусе в России

Ведомости

Вред вакцин от коронавируса и псевдомедицинские слухи стали самыми популярными темами фейковых постов о коронавирусе, говорится в результатах исследования «Яндекс.Кью», РАНХиГС и Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала. Специалисты собрали 244 фейка, связанных с коронавирусом.

С января 2020 г. в соцсетях появилось более 6 млн постов с фейками. Согласно результатам исследования, около 39% таких постов посвящено вреду вакцин от коронавируса, 23% — слухам о пользе имбиря, водочных ингаляций и других методов «лечения» вируса.

В соцсетях самым популярным фейком стала история про несуществующего врача Юру из России, который якобы работал в Ухани и знает все о коронавирусе и методах борьбы с ним. Также были популярны истории про россиян, которые живут за границей и сообщают новости о коронавирусе. Например, популярно было «письмо Полины» из Италии и обращение доктора Колосова, который советовал дышать водкой, отметили исследователи.

В Казани интересовались фейком о наночервях, которые живут в масках, а в Сочи — о живущей в море и распространяющей коронавирус бактерии Синтии. По запросам в поиске «Яндекса» лидировала тема эффективности арбидола и азитромицина против COVID-19. Также российские пользователи искали в интернете информацию о возможности заражения COVID-19 через посылки из Китая, увольнении за отказ от прививки, вероятности бесплодия после вакцины от коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных