Аналитики назвали самые популярные фейки о коронавирусе в России

В Казани интересовались фейком о наночервях, которые живут в масках, а в Сочи — о живущей в море и распространяющей коронавирус бактерии Синтии. По запросам в поиске «Яндекса» лидировала тема эффективности арбидола и азитромицина против COVID-19. Также российские пользователи искали в интернете информацию о возможности заражения COVID-19 через посылки из Китая, увольнении за отказ от прививки, вероятности бесплодия после вакцины от коронавируса.