Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Общество

Минздрав сообщил о выработке рекомендаций по ревакцинации от COVID-19

Ведомости

Министерство здравоохранения разработало подходы к проведению ревакцинации населения от коронавируса, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» глава ведомства Михаил Мурашко.

«Мы сегодня выработали определенные подходы. Сейчас их кладем уже на бумагу. Это кратность ревакцинации. Пока мы предварительно видим, что в период эпидподъема это нужно будет делать, видимо, через шесть месяцев как для переболевших, так и для вакцинированных ранее. Мы рассматриваем в том числе, если ситуация будет спокойной, переход раз в 12 месяцев, но это надо еще выйти из острого состояния», — сказал он.

По словам Мурашко, сейчас в производстве и в контроле качества находится однокомпонентная вакцина «Спутник лайт», которую достаточно удобно использовать для ревакцинации. Он отметил, что препарат должен появиться на рынке в течение ближайшей недели.

«После 25 числа начнут первые серии выходить в гражданский оборот», — уточнил министр.

Сейчас на российском рынке есть двухкомпонентные отечественные вакцины от коронавируса «Спутник V», «Эпиваккорона» и «Ковивак». По данным на 21 июня, обе дозы одного из препаратов получили 15,2 млн граждан, или 10,43% населения. Еще 19,7 млн человек, или 13,46% сделали первую прививку от COVID-19.

По данным оперштаба на 21 июня, в России за сутки выявили 17 378 новых коронавируса. Это один из самых высоких показателей с января. За весь период COVID-19 подтвердился у 5,3 млн граждан. Из них 129,8 тыс. умерли.

Ранее по теме: Мурашко заявил о необходимости усилить меры безопасности в ряде регионов России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных