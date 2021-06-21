Минздрав сообщил о выработке рекомендаций по ревакцинации от COVID-19

«Мы сегодня выработали определенные подходы. Сейчас их кладем уже на бумагу. Это кратность ревакцинации. Пока мы предварительно видим, что в период эпидподъема это нужно будет делать, видимо, через шесть месяцев как для переболевших, так и для вакцинированных ранее. Мы рассматриваем в том числе, если ситуация будет спокойной, переход раз в 12 месяцев, но это надо еще выйти из острого состояния», — сказал он.