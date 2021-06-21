Минздрав сообщил о выработке рекомендаций по ревакцинации от COVID-19
Министерство здравоохранения разработало подходы к проведению ревакцинации населения от коронавируса, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» глава ведомства Михаил Мурашко.
«Мы сегодня выработали определенные подходы. Сейчас их кладем уже на бумагу. Это кратность ревакцинации. Пока мы предварительно видим, что в период эпидподъема это нужно будет делать, видимо, через шесть месяцев как для переболевших, так и для вакцинированных ранее. Мы рассматриваем в том числе, если ситуация будет спокойной, переход раз в 12 месяцев, но это надо еще выйти из острого состояния», — сказал он.
По словам Мурашко, сейчас в производстве и в контроле качества находится однокомпонентная вакцина «Спутник лайт», которую достаточно удобно использовать для ревакцинации. Он отметил, что препарат должен появиться на рынке в течение ближайшей недели.
«После 25 числа начнут первые серии выходить в гражданский оборот», — уточнил министр.
Сейчас на российском рынке есть двухкомпонентные отечественные вакцины от коронавируса «Спутник V», «Эпиваккорона» и «Ковивак». По данным на 21 июня, обе дозы одного из препаратов получили 15,2 млн граждан, или 10,43% населения. Еще 19,7 млн человек, или 13,46% сделали первую прививку от COVID-19.
По данным оперштаба на 21 июня, в России за сутки выявили 17 378 новых коронавируса. Это один из самых высоких показателей с января. За весь период COVID-19 подтвердился у 5,3 млн граждан. Из них 129,8 тыс. умерли.