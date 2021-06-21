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Мурашко заявил о необходимости усилить меры безопасности в ряде регионов России

Ведомости

На данный момент в некоторых регионах России необходимо усилить меры безопасности из-за роста заболеваемости коронавирусом, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Он указал, что наиболее тяжелой на данной момент является ситуация в мегаполисах. Сейчас именно города – миллионники требуют наибольшего внимания, отметил глава ведомства. «Это на сегодняшний день те субъекты Российской Федерации, где требуется наибольшее внимание. Конечно, Москва, Санкт-Петербург и области Московская и Ленинградская, Ростов и ряд других регионов уже, где высокая плотность населения, требуют повышенных мер безопасности», — сказал он.

По словам Мурашко, управлять ситуацией с коронавирусом в России сегодня можно «имеющимся вакцинным ресурсом». Сейчас основная задача — сделать так, чтобы население страны осознало, что для сохранения жизней необходимо «в очень короткий промежуток времени» сформировать коллективный иммунитет к COVID-19, отметил он.

По данным оперштаба на 21 июня, в России за сутки выявили 17 378 новых коронавируса. Это один из самых высоких показателей с января. За весь период COVID-19 подтвердился у 5,3 млн граждан. Из них 129,8 тыс. умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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