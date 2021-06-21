Мурашко заявил о необходимости усилить меры безопасности в ряде регионов России

Он указал, что наиболее тяжелой на данной момент является ситуация в мегаполисах. Сейчас именно города – миллионники требуют наибольшего внимания, отметил глава ведомства. «Это на сегодняшний день те субъекты Российской Федерации, где требуется наибольшее внимание. Конечно, Москва, Санкт-Петербург и области Московская и Ленинградская, Ростов и ряд других регионов уже, где высокая плотность населения, требуют повышенных мер безопасности», — сказал он.