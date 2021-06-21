Мурашко заявил о необходимости усилить меры безопасности в ряде регионов России
На данный момент в некоторых регионах России необходимо усилить меры безопасности из-за роста заболеваемости коронавирусом, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
Он указал, что наиболее тяжелой на данной момент является ситуация в мегаполисах. Сейчас именно города – миллионники требуют наибольшего внимания, отметил глава ведомства. «Это на сегодняшний день те субъекты Российской Федерации, где требуется наибольшее внимание. Конечно, Москва, Санкт-Петербург и области Московская и Ленинградская, Ростов и ряд других регионов уже, где высокая плотность населения, требуют повышенных мер безопасности», — сказал он.
По словам Мурашко, управлять ситуацией с коронавирусом в России сегодня можно «имеющимся вакцинным ресурсом». Сейчас основная задача — сделать так, чтобы население страны осознало, что для сохранения жизней необходимо «в очень короткий промежуток времени» сформировать коллективный иммунитет к COVID-19, отметил он.
По данным оперштаба на 21 июня, в России за сутки выявили 17 378 новых коронавируса. Это один из самых высоких показателей с января. За весь период COVID-19 подтвердился у 5,3 млн граждан. Из них 129,8 тыс. умерли.