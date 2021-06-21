Синоптик предупредил москвичей об урагане в выходные

«В выходные или на рубеже этой и следующей недели в результате смены воздушных масс надо ожидать, что атмосфера может выстрелить очень сильным ливневым дождем, грозой, градом, шквалом и даже может быть ураган», – сказал Тишковец. По его словам, это всегда происходит при смене аномальной жары на более прохладную погоду. Скоротечные ливни освежат воздух в столице в лучшем случае на несколько градусов.