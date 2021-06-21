Синоптик предупредил москвичей об урагане в выходные
После недели аномальной жары в выходные дни в Москве ожидаются грозы и ураган, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«В выходные или на рубеже этой и следующей недели в результате смены воздушных масс надо ожидать, что атмосфера может выстрелить очень сильным ливневым дождем, грозой, градом, шквалом и даже может быть ураган», – сказал Тишковец. По его словам, это всегда происходит при смене аномальной жары на более прохладную погоду. Скоротечные ливни освежат воздух в столице в лучшем случае на несколько градусов.
Синоптик предупредил, что аномальная жара сохранится в городе еще несколько дней. Со вторника по пятницу воздух прогреется до рекордных +33…+36℃ . В этот период в регионе будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности.
Ранее Гидрометцентр сообщил, что «оранжевый» уровень погодной опасности сохранится в Москве на фоне очень высокой температуры минимум до 23:00 22 июня. Синоптики прогнозируют, что аномальная жара сохранится в Московском регионе до конца недели. В понедельник в Москве ожидается до 33℃, во вторник и пятницу – до 35℃, в среду – до 36℃, в четверг и субботу – до 34℃.