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Синоптик предупредил москвичей об урагане в выходные

Ведомости

После недели аномальной жары в выходные дни в Москве ожидаются грозы и ураган, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«В выходные или на рубеже этой и следующей недели в результате смены воздушных масс надо ожидать, что атмосфера может выстрелить очень сильным ливневым дождем, грозой, градом, шквалом и даже может быть ураган», – сказал Тишковец. По его словам, это всегда происходит при смене аномальной жары на более прохладную погоду. Скоротечные ливни освежат воздух в столице в лучшем случае на несколько градусов.

Синоптик предупредил, что аномальная жара сохранится в городе еще несколько дней. Со вторника по пятницу воздух прогреется до рекордных +33…+36℃ . В этот период в регионе будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что «оранжевый» уровень погодной опасности сохранится в Москве на фоне очень высокой температуры минимум до 23:00 22 июня. Синоптики прогнозируют, что аномальная жара сохранится в Московском регионе до конца недели. В понедельник в Москве ожидается до 33℃, во вторник и пятницу – до 35℃, в среду – до 36℃, в четверг и субботу – до 34℃.

Ранее по теме: Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день из-за жары

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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