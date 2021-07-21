В Кремле прокомментировали ситуацию с производством вакцин от коронавируса
Работа над увеличением объемов производства вакцин от коронавируса ведется постоянно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все производители и разработчики постоянно занимаются вопросами наращивания темпов производства. Понятное дело, что это невозможно делать сиюсекундно. Это поступательный процесс, он идет. Меры постоянно принимаются, напряженная работа ведется в этом плане», — сказал Песков.
Ранее департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в столицу поступила партия второго компонента вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», однако препарат будет доступен для москвичей, которые сделали первую прививку этой вакциной. До этого в Москве за последние месяцы несколько раз приостанавливали вакцинацию препаратами «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». В июле очередная партия «КовиВака» закончилась всего за сутки, писал «Интерфакс».
Пресс-секретарь президента отметил, что приоритет в вакцинации отдается тем, кто сделал прививку первым компонентом. «Очевидно, что те, кто сделал первую прививку, должны через три недели делать вторую, нельзя дольше ждать. Поэтому приоритет, конечно, для них», — объяснил он. Существует определенный график производства, поставок и распределения вакцин по регионам. Разница в объемах производства и поставок разных препаратов может быть, добавил Песков.
В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация от коронавируса началась в январе. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей в связи с ухудшением ситуации с COVID-19.