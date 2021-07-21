В Кремле прокомментировали ситуацию с производством вакцин от коронавируса

Пресс-секретарь президента отметил, что приоритет в вакцинации отдается тем, кто сделал прививку первым компонентом. «Очевидно, что те, кто сделал первую прививку, должны через три недели делать вторую, нельзя дольше ждать. Поэтому приоритет, конечно, для них», — объяснил он. Существует определенный график производства, поставок и распределения вакцин по регионам. Разница в объемах производства и поставок разных препаратов может быть, добавил Песков.