Песков отказался комментировать данные о почти 30 млн заболевших COVID-19

«Мы несогласны с тем, что у властей закрытость по вопросам эпидемии. Регулярно публикуются данные и по России, и по основным городам, случаи смерти, данные по вновь заболевшим. Что касается QR-кодов, то это не наша ипостась. Если я правильно понимаю, то по линии Роспотребнадзора были даны разъяснения по современной ситуации», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о отсутствии комментариев со стороны ведомств.