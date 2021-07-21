Песков отказался комментировать данные о почти 30 млн заболевших COVID-19
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать данные СМИ о 29 млн заболевших коронавируом в стране за все время пандемии.
«Мы несогласны с тем, что у властей закрытость по вопросам эпидемии. Регулярно публикуются данные и по России, и по основным городам, случаи смерти, данные по вновь заболевшим. Что касается QR-кодов, то это не наша ипостась. Если я правильно понимаю, то по линии Роспотребнадзора были даны разъяснения по современной ситуации», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о отсутствии комментариев со стороны ведомств.
Ранее издания «Холод», «Медизона» и «Медуза» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) опубликовали данные на основе выданных «Госуслугами» сертификатов. Издания обнаружили в реестре Минздрава, созданного специально для отслеживания числа заболевших коронавирусом, более 29 млн записей. Это в пять раз больше официальной статистики Минздрава: по данным оперштаба, общее число заболевших в России на 21 июля составило 6 030 240.
Эти утверждения основываются в том числе на заявлении замглавы Минцифры Олега Качанова, который в конце июня говорил, что QR-коды (вводившиеся, например, в Москве) смогут получить около 9 млн переболевших. Позднее он пояснил, что в это число частично входят и привившиеся, которым по той или иной причине не предоставляют код.
В оперативном штабе изданиям заявили, что в реестр вносятся сведения не только о заболевших ковидом, но и госпитализированных с признаками пневмонии (без подтвержденного коронавируса), а также привившихся. В штабе предположили, что озвученная в публикации цифра — это число получивших хотя бы одну дозу вакцины на начало июля.