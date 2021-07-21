Минюст Белоруссии подал иск о ликвидации ассоциации журналистов
Министерство юстиции Белоруссии подало иск в Верховный суд республики о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), следует из публикации в Telegram-канале ведомства.
«В связи с непринятием мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства Министерством юстиции подано в Верховный суд исковое заявление о ликвидации данного общественного объединения», — говорится в сообщении.
Ранее Минюст республики вынес письменное предупреждение организации из-за нарушения законодательства об общественных объединениях, но в установленный срок ассоциация нарушения не устранила, отмечает ведомство.
Согласно законодательству, объединение было обязано сообщить об устранении выявленных нарушений и представить подтверждающие документы в течение трех дней после установленного в предупреждении срока.