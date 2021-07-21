Минюст Белоруссии подал иск о ликвидации ассоциации журналистов

«В связи с непринятием мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства Министерством юстиции подано в Верховный суд исковое заявление о ликвидации данного общественного объединения», — говорится в сообщении.