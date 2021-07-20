Макей заявил о желании Запада превратить Белоруссию во «вторую Украину»
Западные страны хотят сделать из Белоруссии вторую Украину, заявил журналистам министр иностранных дел республики Владимир Макей, передает «БелТА».
«Из нас хотят сотворить вторую Украину. Но это будет еще более горячая точка на карте. И мы, естественно, решительно намерены не допустить этого», – сказал Макей. Он отметил, что Запад развязал «откровенную войну» против Белоруссии, действуя «безответственно» и «непредсказуемо».
Вместе с тем для белорусской стороны всегда был основополагающим принцип дипломатического мирного разрешения любых споров. «Как бы ни было трудно, мы будем реализовывать те принципы нашей внешней политики, которые всегда были характерны для нашей страны», – резюмировал министр.
Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили правительствам разработать совместный план противодействия санкциям Запада и обсудили наращивание присутствия НАТО на территории Украины.