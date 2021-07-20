Макей заявил о желании Запада превратить Белоруссию во «вторую Украину»

«Из нас хотят сотворить вторую Украину. Но это будет еще более горячая точка на карте. И мы, естественно, решительно намерены не допустить этого», – сказал Макей. Он отметил, что Запад развязал «откровенную войну» против Белоруссии, действуя «безответственно» и «непредсказуемо».