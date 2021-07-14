Путин и Лукашенко обсудили увеличение присутствия НАТО на Украине

«Украина. Здесь отдельно обсудили ситуацию с увеличением военного присутствия блока НАТО на территории страны. В частности, проведение масштабных учений и планы альянса по строительству военных баз», – сказала Эйсмонт (цитата по «БелТА»). По ее словам, лидеры также обсудили политику Евросоюза и США в отношении России и Белоруссии и противодействие государств – членов ОДКБ угрозам в Средней Азии в связи с выводом войск США из Афганистана.