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Путин и Лукашенко обсудили увеличение присутствия НАТО на Украине

Ведомости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили в ходе прошедших переговоров наращивание присутствия НАТО на территории Украины, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт в комментарии МГТРК «Мир».

«Украина. Здесь отдельно обсудили ситуацию с увеличением военного присутствия блока НАТО на территории страны. В частности, проведение масштабных учений и планы альянса по строительству военных баз», – сказала Эйсмонт (цитата по «БелТА»). По ее словам, лидеры также обсудили политику Евросоюза и США в отношении России и Белоруссии и противодействие государств – членов ОДКБ угрозам в Средней Азии в связи с выводом войск США из Афганистана.

23 июня были анонсированы самые масштабные за всю историю международные военные учения Sea Breeze с участием НАТО у черноморского побережья Украины. Путин заявил, что Россию беспокоит наращивание военного потенциала НАТО рядом с российскими границами и отказ альянса рассмотреть предложения Москвы по деэскалации напряженности.

Переговоры Путина и Лукашенко прошли в Санкт-Петербурге накануне, 13 июля. Темами для обсуждения двух лидеров стали развитие сотрудничества в различных сферах, вопросы интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии и международная проблематика. В частности, на встрече обсуждался вопрос сохранения цены на российский газ для Минска, а также санкций стран Запада против обеих стран.

Ранее по теме: Путин выразил беспокойство из-за наращивания сил НАТО у границ России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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