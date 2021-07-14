Путин и Лукашенко обсудили увеличение присутствия НАТО на Украине
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили в ходе прошедших переговоров наращивание присутствия НАТО на территории Украины, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт в комментарии МГТРК «Мир».
«Украина. Здесь отдельно обсудили ситуацию с увеличением военного присутствия блока НАТО на территории страны. В частности, проведение масштабных учений и планы альянса по строительству военных баз», – сказала Эйсмонт (цитата по «БелТА»). По ее словам, лидеры также обсудили политику Евросоюза и США в отношении России и Белоруссии и противодействие государств – членов ОДКБ угрозам в Средней Азии в связи с выводом войск США из Афганистана.
23 июня были анонсированы самые масштабные за всю историю международные военные учения Sea Breeze с участием НАТО у черноморского побережья Украины. Путин заявил, что Россию беспокоит наращивание военного потенциала НАТО рядом с российскими границами и отказ альянса рассмотреть предложения Москвы по деэскалации напряженности.
Переговоры Путина и Лукашенко прошли в Санкт-Петербурге накануне, 13 июля. Темами для обсуждения двух лидеров стали развитие сотрудничества в различных сферах, вопросы интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии и международная проблематика. В частности, на встрече обсуждался вопрос сохранения цены на российский газ для Минска, а также санкций стран Запада против обеих стран.