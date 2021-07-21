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Путин заявил о возвращении «коварной» эпидемии коронавируса

Ведомости

«Коварная возвращающаяся» эпидемия коронавируса доставляет немало проблем, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Эта коварная возвращающаяся эпидемия доставляет нам немало проблем», – сказал Путин, отметив, что это происходит не только в России, но и в подавляющем большинстве государств мира.

«Трудно понять многих коллег, которые по-прежнему продолжают делить пандемию на свою, чужую, тормозят, в частности, регистрацию наших вакцин, которые являются, безусловно, безопасными и эффективными», – подчеркнул президент, выразив надежду на то, что эту работу удастся организовать совместно.

Текущее лето стало для России очередным испытанием в борьбе с коронавирусом. «Очень все непросто, как мы видим. Конечно, понятно, что люди устали, почти никого не обошла эта беда», – добавил Путин.

По данным оперативного штаба на 21 июля, в России за сутки выявили 23 704 новых случая коронавируса, 22 584 человека выздоровели, 783 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 6 млн заражений и свыше 150 000 летальных исходов. По общему числу выявленных случаев Россия занимает пятое место в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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