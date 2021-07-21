Путин заявил о возвращении «коварной» эпидемии коронавируса
«Коварная возвращающаяся» эпидемия коронавируса доставляет немало проблем, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Эта коварная возвращающаяся эпидемия доставляет нам немало проблем», – сказал Путин, отметив, что это происходит не только в России, но и в подавляющем большинстве государств мира.
«Трудно понять многих коллег, которые по-прежнему продолжают делить пандемию на свою, чужую, тормозят, в частности, регистрацию наших вакцин, которые являются, безусловно, безопасными и эффективными», – подчеркнул президент, выразив надежду на то, что эту работу удастся организовать совместно.
Текущее лето стало для России очередным испытанием в борьбе с коронавирусом. «Очень все непросто, как мы видим. Конечно, понятно, что люди устали, почти никого не обошла эта беда», – добавил Путин.
По данным оперативного штаба на 21 июля, в России за сутки выявили 23 704 новых случая коронавируса, 22 584 человека выздоровели, 783 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 6 млн заражений и свыше 150 000 летальных исходов. По общему числу выявленных случаев Россия занимает пятое место в мире.