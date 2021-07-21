Путин поручил подготовить предложения по охране лесов

Николаев, в свою очередь, поддержал предложение, отметив, что эти вопросы важно решать на федеральном уровне. После этого Путин заявил, что правительство должно подумать на этот счет и сделать свои предложения. Соответствующее поручение он дал премьер-министру Михаилу Мишустину.