Путин поручил подготовить предложения по охране лесов
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о передаче полномочий в области лесных отношений в регионах с большой площадью лесов на федеральный уровень. Совещание президента с членами правительства прошло в режиме видеоконференции и было показано в эфире телеканала «Россия 24».
«Есть вот еще идея для субъектов с низкой плотностью населения и с большой площадью лесов — передать полномочия в области лесных отношений на федеральный уровень», — сказал Путин, заслушав доклад главы Якутии Айсена Николаева о сложной ситуации с лесными пожарами.
Николаев, в свою очередь, поддержал предложение, отметив, что эти вопросы важно решать на федеральном уровне. После этого Путин заявил, что правительство должно подумать на этот счет и сделать свои предложения. Соответствующее поручение он дал премьер-министру Михаилу Мишустину.
Ране сегодня на всей территории Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных лесных пожаров. Как пояснили власти региона, ухудшение лесопожарной обстановки началось с 12 июля из-за установившейся аномально жаркой погоды, сухих гроз и отсутствия осадков.