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Путин поручил подготовить предложения по охране лесов

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о передаче полномочий в области лесных отношений в регионах с большой площадью лесов на федеральный уровень. Совещание президента с членами правительства прошло в режиме видеоконференции и было показано в эфире телеканала «Россия 24».

«Есть вот еще идея для субъектов с низкой плотностью населения и с большой площадью лесов — передать полномочия в области лесных отношений на федеральный уровень», — сказал Путин, заслушав доклад главы Якутии Айсена Николаева о сложной ситуации с лесными пожарами.

Николаев, в свою очередь, поддержал предложение, отметив, что эти вопросы важно решать на федеральном уровне. После этого Путин заявил, что правительство должно подумать на этот счет и сделать свои предложения. Соответствующее поручение он дал премьер-министру Михаилу Мишустину.

Ране сегодня на всей территории Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных лесных пожаров. Как пояснили власти региона, ухудшение лесопожарной обстановки началось с 12 июля из-за установившейся аномально жаркой погоды, сухих гроз и отсутствия осадков.

Ранее по теме: В Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных