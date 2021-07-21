Голикова назвала число вакцинированных от коронавируса россиян
Порядка 33,6 млн россиян получили первый компонент вакцины от коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«На сегодняшний день вакцинировано 33,6 млн человек первым компонентом и 22,6 млн человек из них получили оба компонента, то есть полностью вакцинированы», – сказала Голикова. Она отметила, что большинство из них – люди старше 60 лет (31,4%), на втором месте граждане в возрасте от 40 до 49 лет, на третьем – от 30 до 39 лет. Самый низкий процент вакцинированных среди россиян 18-29 лет.
Обязательная вакцинация граждан из «групп риска» введена в 32 регионах. За последнее время темп вакцинации в России вырос почти вдвое. Наиболее близки к достижению коллективного иммунитета 17 регионов: Москва, Санкт-Петербург, республики Тыва, Карелия, Бурятия, Калмыкия, Алтай, Саха (Якутия) и Коми, а также Московская, Белгородская, Сахалинская, Магаданская, Архангельская и Мурманская области, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, рассказала вице-премьер.
Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже несколько регионов объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».