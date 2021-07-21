Голикова назвала число вакцинированных от коронавируса россиян

«На сегодняшний день вакцинировано 33,6 млн человек первым компонентом и 22,6 млн человек из них получили оба компонента, то есть полностью вакцинированы», – сказала Голикова. Она отметила, что большинство из них – люди старше 60 лет (31,4%), на втором месте граждане в возрасте от 40 до 49 лет, на третьем – от 30 до 39 лет. Самый низкий процент вакцинированных среди россиян 18-29 лет.