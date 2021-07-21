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Голикова назвала число вакцинированных от коронавируса россиян

Ведомости

Порядка 33,6 млн россиян получили первый компонент вакцины от коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«На сегодняшний день вакцинировано 33,6 млн человек первым компонентом и 22,6 млн человек из них получили оба компонента, то есть полностью вакцинированы», – сказала Голикова. Она отметила, что большинство из них – люди старше 60 лет (31,4%), на втором месте граждане в возрасте от 40 до 49 лет, на третьем – от 30 до 39 лет. Самый низкий процент вакцинированных среди россиян 18-29 лет.

Обязательная вакцинация граждан из «групп риска» введена в 32 регионах. За последнее время темп вакцинации в России вырос почти вдвое. Наиболее близки к достижению коллективного иммунитета 17 регионов: Москва, Санкт-Петербург, республики Тыва, Карелия, Бурятия, Калмыкия, Алтай, Саха (Якутия) и Коми, а также Московская, Белгородская, Сахалинская, Магаданская, Архангельская и Мурманская области, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, рассказала вице-премьер.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже несколько регионов объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».

Ранее по теме: Путин призвал не навязывать гражданам прививку от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных