Путин призвал не навязывать гражданам прививку от коронавируса
Президент России Владимир Путин назвал повышение темпов вакцинации от коронавируса в стране главной задачей правительства, а также призвал не навязывать прививки гражданам. Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства, кадры которого показал телеканал «Россия 24».
«Наша главная задача сейчас — это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии», — сказал Путин.
По словам главы государства, в ходе этой работы необходимо подробно и квалифицированно отвечать на вопросы граждан.
«Очень важно, что в большинстве своем люди понимают, что прививки делать нужно, чтобы спасти себя, своих родных, близких. Здесь ничего нельзя навязывать, нам нужно объяснять», — добавил президент.
Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже несколько регионов объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».