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Врач рассказал о профилактике тромбоза после COVID-19

Ведомости

Врачи назначают пациентам с коронавирусом препараты, которые снижают свертываемость крови, чтобы предотвратить развитие тромбоза, рассказал главврач клинической больницы им. Филатова в Москве Валерий Вечорко.

«Тромбоз является довольно серьезным осложнением. Чтобы его избежать, во время лечения мы назначаем пациентам антикоагулянтную терапию — препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования», — рассказал Вечорко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что, по данным Минздрава, тромбозы появляются у 20-30% пациентов, перенесших коронавирус, однако прямую связь между заболеваниями еще предстоит изучить. Вечорко отметил, что постковидный синдром может появиться через месяц с момента появления симптомов болезни, особенно если в анамнезе были предпосылки к этому: мерцательная аритмия, варикозная болезнь нижних конечностей, тромбофлебиты и другие болезни сердечно-сосудистой системы. Врач посоветовал месяц после выписки контролировать состояние своего здоровья и пройти углубленную диспансеризацию в поликлинике.

Также контролировать свое здоровье нужно пациентам, которые перенесли коронавирус в легкой форме. Через некоторое время после выписки нужно сделать коагулограмму, чтобы оценить свертываемость крови. При плохом сценарии нужно будет продолжать антикоагулянтную терапию до нормализации состояния. Оценить результаты анализа и назначить лечение может только врач, напомнил Вечорко. Он посоветовал пить больше жидкости, желательно воды, особенно в жару.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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