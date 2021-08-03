Врач рассказал о профилактике тромбоза после COVID-19
Врачи назначают пациентам с коронавирусом препараты, которые снижают свертываемость крови, чтобы предотвратить развитие тромбоза, рассказал главврач клинической больницы им. Филатова в Москве Валерий Вечорко.
«Тромбоз является довольно серьезным осложнением. Чтобы его избежать, во время лечения мы назначаем пациентам антикоагулянтную терапию — препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования», — рассказал Вечорко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что, по данным Минздрава, тромбозы появляются у 20-30% пациентов, перенесших коронавирус, однако прямую связь между заболеваниями еще предстоит изучить. Вечорко отметил, что постковидный синдром может появиться через месяц с момента появления симптомов болезни, особенно если в анамнезе были предпосылки к этому: мерцательная аритмия, варикозная болезнь нижних конечностей, тромбофлебиты и другие болезни сердечно-сосудистой системы. Врач посоветовал месяц после выписки контролировать состояние своего здоровья и пройти углубленную диспансеризацию в поликлинике.
Также контролировать свое здоровье нужно пациентам, которые перенесли коронавирус в легкой форме. Через некоторое время после выписки нужно сделать коагулограмму, чтобы оценить свертываемость крови. При плохом сценарии нужно будет продолжать антикоагулянтную терапию до нормализации состояния. Оценить результаты анализа и назначить лечение может только врач, напомнил Вечорко. Он посоветовал пить больше жидкости, желательно воды, особенно в жару.