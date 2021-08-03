Врач рассказал о профилактике тромбоза после COVID-19

Он добавил, что, по данным Минздрава, тромбозы появляются у 20-30% пациентов, перенесших коронавирус, однако прямую связь между заболеваниями еще предстоит изучить. Вечорко отметил, что постковидный синдром может появиться через месяц с момента появления симптомов болезни, особенно если в анамнезе были предпосылки к этому: мерцательная аритмия, варикозная болезнь нижних конечностей, тромбофлебиты и другие болезни сердечно-сосудистой системы. Врач посоветовал месяц после выписки контролировать состояние своего здоровья и пройти углубленную диспансеризацию в поликлинике.