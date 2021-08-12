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Вузам рекомендовали вести статистику по студентам с иммунитетом к коронавирусу

Ведомости

Минобрнауки рекомендовало вузам вести статистику, у скольких студентов и сотрудников есть иммунитет к коронавирусу, сообщило министерство в своем Telegram-канале.

«Собирать статистику о том, сколько студентов и сотрудников имеют иммунитет к коронавирусу. Для этого необходимо, в частности, запрашивать у студентов в общежитии документы о вакцинации или справку о недавно перенесенной болезни. А граждан, не проживающих и не работающих в общежитии, временно туда не пускать», — говорится в сообщении.

Также Минобрнауки рекомендовало информировать студентов и преподавателей о важности вакцинации и местах, где можно сделать прививку. «Доносить информацию, конечно, в удобной для студентов и преподавателей форме — как правило, цифровой. Например, через телеграмм-канал, как это делаем мы. И через другие соцсети и электронную почту», — отметили в министерстве.

Кроме того, вузы могут самостоятельно принимать решение о переводе студентов на дистанционную учебу. Университеты могут составить особое расписание посещения спортивных, культурных и других объектов своей инфраструктуры.

Министерство рекомендовало организовать на территории вузов пункты вакцинации и, по возможности, вакцинировать иностранных студентов.

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам переводить на дистанционное обучение студентов, которые не сделали прививку от коронавируса или получили медотвод, сообщало агентство ТАСС со ссылкой на рекомендации министерства. Затем глава министерства Валерий Фальков заявил, что введение ограничений для непривитых студентов недопустимо.

Ранее по теме: В Минобрнауки призвали вузы обеспечить равные права для привитых и непривитых студентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных