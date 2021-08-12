Вузам рекомендовали вести статистику по студентам с иммунитетом к коронавирусу

«Собирать статистику о том, сколько студентов и сотрудников имеют иммунитет к коронавирусу. Для этого необходимо, в частности, запрашивать у студентов в общежитии документы о вакцинации или справку о недавно перенесенной болезни. А граждан, не проживающих и не работающих в общежитии, временно туда не пускать», — говорится в сообщении.