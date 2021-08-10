В Минобрнауки призвали вузы обеспечить равные права для привитых и непривитых студентов
Вузы должны обеспечить равные права студентам, которые сделали прививку от коронавируса и тем, кто ее не сделал, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире «России 24».
«Нельзя делить студентов на привитых и непривитых. Университетам важно обеспечить равенство прав студентов и, конечно же, недопустимо устанавливать какие-либо ограничения в научной, учебной, образовательной, спортивной, творческой жизни в зависимости от наличия либо отсутствия прививки», — сказал Фальков. По его словам, более полная информация о вакцинированных студентах поможет вузам более правильно оценить обстановку и эффективно применять меры профилактики коронавируса.
Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам переводить на дистанционное обучение студентов, которые не сделали прививку от коронавируса или получили медотвод, сообщало агентство ТАСС со ссылкой на рекомендации министерства. Затем Фальков заявил, что введение ограничений для непривитых студентов недопустимо.