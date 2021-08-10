В Минобрнауки призвали вузы обеспечить равные права для привитых и непривитых студентов

«Нельзя делить студентов на привитых и непривитых. Университетам важно обеспечить равенство прав студентов и, конечно же, недопустимо устанавливать какие-либо ограничения в научной, учебной, образовательной, спортивной, творческой жизни в зависимости от наличия либо отсутствия прививки», — сказал Фальков. По его словам, более полная информация о вакцинированных студентах поможет вузам более правильно оценить обстановку и эффективно применять меры профилактики коронавируса.