Метеоролог предупредил о «библейском потопе» в Тамани и Керчи
Сильные ливни пройдут на востоке Крыма и в Тамани с 21:00 12 августа до 21:00 13 августа, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.
«Библейский потоп» надвигается на восток Крыма и Тамань», – написал Тишковец. По его словам, в Тамани за сутки выпадет 186 мм осадков, или 370% от нормы августа, в Керчи – 151 мм, или 343% от нормы. «Это в 1,7 раза больше, чем выпало во время потопа 17 июня 2021 г., когда было 88 мм», – отметил метеоролог.
Пик ливней в Керчи и Тамани придется на период с 09:00 до 15:00 13 августа. Тишковец также предупредил, что в этот период возможно формирование смерчей над морем.
В июне из-за ливней в Крыму ввели режим ЧС. На полуострове выпали почти две месячных нормы осадков. В результате подтопления в Ялте погиб один человек, его унесло потоком воды. Из берегов вышли две реки, проходящие через центр города. Были перекрыты въезды в город. В Керчи из-за дождей были подтоплены пять муниципальных образований. В связи с затоплениями местные власти эвакуировали часть жителей.