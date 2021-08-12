Метеоролог предупредил о «библейском потопе» в Тамани и Керчи

В июне из-за ливней в Крыму ввели режим ЧС. На полуострове выпали почти две месячных нормы осадков. В результате подтопления в Ялте погиб один человек, его унесло потоком воды. Из берегов вышли две реки, проходящие через центр города. Были перекрыты въезды в город. В Керчи из-за дождей были подтоплены пять муниципальных образований. В связи с затоплениями местные власти эвакуировали часть жителей.