В Гидрометцентре предупредили об аномальной жаре в некоторых регионах России
Аномальная жара на протяжении недели будет наблюдаться в Поволжье, на юге Западной Сибири и Урале, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В течение всех рабочих дней в Приволжском федеральном округе температура будет выше нормы на 6–9 градусов, а вот в Уральском федеральном округе и на юге Западной Сибири, в Тюменской, Омской областях — на 8–11 градусов. Жара колоссальная», — сказал он агентству ТАСС.
По словам Вильфанда, в Башкортостане температура будет достигать 38–40 градусов, а в Свердловской и Курганской областях — 36 градусов. В Ханты-Мансийском автономном округе показатель будет чуть ниже — около 33 градусов. Примерно на том же уровне ожидается температура в Омской области — 31–33 градуса.
Из-за жары Приволжском федеральном округе и на Урале ожидается высокий уровень пожарной опасности. Также леса могут снова начать гореть на юге Якутии и в Хабаровском крае, предупредил он.
Ранее в России начали гореть леса из-за жаркой и сухой погоды. По данным «Авиалесоохраны», с 16 по 22 августа были ликвидированы 573 лесных пожара в 46 субъектах страны, причем наибольшее число из них — в Челябинской области, Республике Саха (Якутия), Свердловской области, Республике Башкортостан, Курганской, Самарской, Иркутской, Оренбургской, Кировской областях и Пермском крае. В шести регионах России из-за возгораний введен режим ЧС.