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В Гидрометцентре предупредили об аномальной жаре в некоторых регионах России

Ведомости

Аномальная жара на протяжении недели будет наблюдаться в Поволжье, на юге Западной Сибири и Урале, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В течение всех рабочих дней в Приволжском федеральном округе температура будет выше нормы на 6–9 градусов, а вот в Уральском федеральном округе и на юге Западной Сибири, в Тюменской, Омской областях — на 8–11 градусов. Жара колоссальная», — сказал он агентству ТАСС.

По словам Вильфанда, в Башкортостане температура будет достигать 38–40 градусов, а в Свердловской и Курганской областях — 36 градусов. В Ханты-Мансийском автономном округе показатель будет чуть ниже — около 33 градусов. Примерно на том же уровне ожидается температура в Омской области — 31–33 градуса.

Из-за жары Приволжском федеральном округе и на Урале ожидается высокий уровень пожарной опасности. Также леса могут снова начать гореть на юге Якутии и в Хабаровском крае, предупредил он.

Ранее в России начали гореть леса из-за жаркой и сухой погоды. По данным «Авиалесоохраны», с 16 по 22 августа были ликвидированы 573 лесных пожара в 46 субъектах страны, причем наибольшее число из них — в Челябинской области, Республике Саха (Якутия), Свердловской области, Республике Башкортостан, Курганской, Самарской, Иркутской, Оренбургской, Кировской областях и Пермском крае. В шести регионах России из-за возгораний введен режим ЧС.

Ранее по теме: В Марий Эл ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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