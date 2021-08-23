В Гидрометцентре предупредили об аномальной жаре в некоторых регионах России

По словам Вильфанда, в Башкортостане температура будет достигать 38–40 градусов, а в Свердловской и Курганской областях — 36 градусов. В Ханты-Мансийском автономном округе показатель будет чуть ниже — около 33 градусов. Примерно на том же уровне ожидается температура в Омской области — 31–33 градуса.