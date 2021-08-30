Власти снизят стоимость проезда в общественном транспорте Новой Москвы

«Чтобы раз и навсегда покончить с этими проблемами, с 1 сентября 2021 г. мы отменяем зонирование тарифов в наземном транспорте Москвы для Троицкого административного округа. Для поездок в ТАО можно будет использовать обычные автобусные билеты», — говорится в сообщении.