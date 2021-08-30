Власти снизят стоимость проезда в общественном транспорте Новой Москвы
Стоимость проезда на общественном транспорте между Троицком и Москвой с 1 сентября снизится с 60 до 42 руб., сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге.
«Чтобы раз и навсегда покончить с этими проблемами, с 1 сентября 2021 г. мы отменяем зонирование тарифов в наземном транспорте Москвы для Троицкого административного округа. Для поездок в ТАО можно будет использовать обычные автобусные билеты», — говорится в сообщении.
После расширения Москвы новые территории были включены в тарифную зону Б. Поездки внутри новых территорий стоили столько же, сколько по Москве, однако поездки из Троицка в Москву приходилось оплачивать по повышенному тарифу, говорится в сообщении.
Собянин отметил, что повышенные тарифы снижали популярность общественного транспорта, поэтому на дороги выезжало больше личных автомобилей. Также часто возникали конфликты с контролерами, потому что часть пассажиров не знали о повышенном тарифе.
Ранее стоимость одной поездки составляла 60 руб. вместо 42, а стоимость проездного на 30 дней – 2070 руб. вместо 1240. По оценке Собянина, после снижения тарифа экономия для тех, кто ездит из Троицка в Москву регулярно, составит 800 руб. в месяц, или 10 000 руб. в год.
С 1 февраля проездная карта «Тройка» начала работать в транспорте Подмосковья. Глава дептранса Москвы Максим Ликсутов также анонсировал виртуальную «Тройку» для приложений-кошельков смартфонов. Сейчас сервис тестируется для Android.