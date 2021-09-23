Минздрав получил документы на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков
Министерство здравоохранения получило пакет документов на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков «Гам-Ковид-Вак-М» центра им. Гамалеи, их отправят на экспертизу, сообщил «РИА Новости» помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
«В Минздрав России от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М". В соответствии с установленной процедурой, документы будут направлены на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о государственной регистрации вакцинного препарата», — рассказал Кузнецов.
Он напомнил, что сейчас в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса центра им. Гамалеи: «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак») и «Спутник Лайт».
5 июля в Москве начались клинические испытания вакцины «Спутник V» на подростках 12-17 лет. Добровольцам делают прививки тем же препаратом, который используется для взрослых, но в меньшей дозировке. Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщал, что вакцинация подростков должна была начаться до 20 сентября.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России никогда не будет обязательной вакцинации школьников от коронавируса. Он отметил, что детям с хроническими заболеваниями врачи будут настоятельно рекомендовать сделать прививку от COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко также говорил, что в России не планируют вводить требования по вакцинации детей от коронавируса.