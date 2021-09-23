Синоптик спрогнозировал наступление бабьего лета в Москве на следующей неделе
Бабье лето наступит в Москве на следующей неделе, прогнозируется ясная, солнечная погода с температурой до +15 градусов, потепление начнется в следующий вторник и продлится пять дней, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
«Москва попадет в центр этого атмосферного "купола" уже в среду. В условиях высоких показаний барометров, которые достигнут 760 мм ртутного столба, что на 15 единиц выше нормы, стрелка прибора покажет "ясно" — начнется настоящее, пусть старое, но все-таки бабье лето с характерной устойчивой солнечной и сухой погодой, которая продержится как минимум пять суток, что соответствует естественному синоптическому периоду», — рассказал Тишковец.
По его словам, в предстоящие пятницу, субботу, воскресенье и понедельник в регионе будет облачная и дождливая погода. Температура останется на несколько градусов ниже нормы: ночью будет +3…+8, днем +7…+12 градусов.
Ранее в «Фобосе» сообщили, что пик похолодания в центральных областях европейской России пришелся на 21 сентября. В климатическую норму температура вернется к концу этой недели, заявили метеорологи.