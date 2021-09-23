Синоптик спрогнозировал наступление бабьего лета в Москве на следующей неделе

«Москва попадет в центр этого атмосферного "купола" уже в среду. В условиях высоких показаний барометров, которые достигнут 760 мм ртутного столба, что на 15 единиц выше нормы, стрелка прибора покажет "ясно" — начнется настоящее, пусть старое, но все-таки бабье лето с характерной устойчивой солнечной и сухой погодой, которая продержится как минимум пять суток, что соответствует естественному синоптическому периоду», — рассказал Тишковец.