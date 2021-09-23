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Синоптик спрогнозировал наступление бабьего лета в Москве на следующей неделе

Ведомости

Бабье лето наступит в Москве на следующей неделе, прогнозируется ясная, солнечная погода с температурой до +15 градусов, потепление начнется в следующий вторник и продлится пять дней, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Москва попадет в центр этого атмосферного "купола" уже в среду. В условиях высоких показаний барометров, которые достигнут 760 мм ртутного столба, что на 15 единиц выше нормы, стрелка прибора покажет "ясно" — начнется настоящее, пусть старое, но все-таки бабье лето с характерной устойчивой солнечной и сухой погодой, которая продержится как минимум пять суток, что соответствует естественному синоптическому периоду», — рассказал Тишковец.

По его словам, в предстоящие пятницу, субботу, воскресенье и понедельник в регионе будет облачная и дождливая погода. Температура останется на несколько градусов ниже нормы: ночью будет +3…+8, днем +7…+12 градусов.

Ранее в «Фобосе» сообщили, что пик похолодания в центральных областях европейской России пришелся на 21 сентября. В климатическую норму температура вернется к концу этой недели, заявили метеорологи.

Ранее по теме: Метеорологи заявили о скором наступлении бабьего лета в Центральной России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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