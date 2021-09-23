СМИ сообщили о смерти главы управления СК по Пермскому краю

22 сентября председатель СК России Александр Бастрыкин совершил рабочую поездку в Пермь в связи с нападением стрелка на Пермский государственный научно-исследовательский университет (ПГНИУ) 20 сентября, из-за которого погибли шесть человек, а еще 34 были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Стрелок был обезврежен и задержан в тот же день. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц, совершенном общеопасным способом (п. п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).