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СМИ сообщили о смерти главы управления СК по Пермскому краю

Ведомости

Руководитель следственного управления Следственного комитета (СК) России по Пермскому краю Сергей Сарапульцев найден мертвым в своем доме, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Сегодня с собой покончил руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев. Он был найден мертвым в своем доме», — сказал собеседник ТАСС.

Mash сообщил, что, по предварительной информации, Сарапульцев покончил с собой «после совещания с руководством». СК пока не подтвердил информацию о смерти главы СУ СК.

Сарапульцев был назначен руководителем СУ СК по Пермскому краю в июле 2018 г. До этого он занимал пост заместителя начальника регионального подразделения ведомства.

22 сентября председатель СК России Александр Бастрыкин совершил рабочую поездку в Пермь в связи с нападением стрелка на Пермский государственный научно-исследовательский университет (ПГНИУ) 20 сентября, из-за которого погибли шесть человек, а еще 34 были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Стрелок был обезврежен и задержан в тот же день. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц, совершенном общеопасным способом (п. п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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