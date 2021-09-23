Ространснадзор начал внеплановую проверку в связи с крушением самолета Ан-26
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) начала внеплановую проверку в отношении авиакомпании «Летные проверки и системы» после крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае 22 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.
«Создана комиссия для проведения проверки деятельности эксплуатанта», — говорится в сообщении Ространснадзора.
Компания «Летные проверки и системы» получила допуск к выполнению работ по авиационному поиску и спасанию в 2008 г. С апреля 2009 г. ее Ан-26 проводят круглосуточное дежурство по поисково-спасательному обеспечению полетов в зонах авиационно-космического поиска и спасания Центрального и Приволжского управлений Росавиации.
Один из Ан-26 компании пропал с радаров в 38 км от аэропорта Хабаровска 22 сентября в 18:45 по местному времени. По предварительным данным, на борту находился летный состав из шести человек. Воздушное судно совершало технический полет, его обломки нашли сегодня утром. Самолет был обнаружен в районе горы Хребтова. Все члены экипажа погибли.