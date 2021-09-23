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Найдены останки членов экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26

Ведомости

На месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае обнаружены останки членов экипажа, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. 

«Останки членов экипажа Ан-26 нашли на месте крушения на Хехцирском хребте в Хабаровском крае», — говорится в сообщении агентства. Уточняется, что все, кто был в самолете, погибли. 

Самолет Ан-26 пропал с радаров в 38 км от аэропорта Хабаровска 22 сентября в 18.45 по местному времени. Согласно предварительным данным, на борту находился летный состав из шести человек. Воздушное судно совершало технический полет, обломки самолета нашли сегодня утром. По уточненным данным, самолет был обнаружен в районе горы Хребтова высотой более 900 м.

Позже СМИ со ссылкой на источники сообщили, что экипаж самолета, по предварительным данным, погиб. Спасатели шли пешком к месту крушения воздушного судна, из-за сложного рельефа это заняло у них несколько часов. 

Ранее по теме: ТАСС: члены экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26 погибли

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных