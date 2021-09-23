Найдены останки членов экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26
На месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае обнаружены останки членов экипажа, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
«Останки членов экипажа Ан-26 нашли на месте крушения на Хехцирском хребте в Хабаровском крае», — говорится в сообщении агентства. Уточняется, что все, кто был в самолете, погибли.
Самолет Ан-26 пропал с радаров в 38 км от аэропорта Хабаровска 22 сентября в 18.45 по местному времени. Согласно предварительным данным, на борту находился летный состав из шести человек. Воздушное судно совершало технический полет, обломки самолета нашли сегодня утром. По уточненным данным, самолет был обнаружен в районе горы Хребтова высотой более 900 м.
Позже СМИ со ссылкой на источники сообщили, что экипаж самолета, по предварительным данным, погиб. Спасатели шли пешком к месту крушения воздушного судна, из-за сложного рельефа это заняло у них несколько часов.